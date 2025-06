Στο Λίβερπουλ ο Κέρκεζ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στους «κόκκινους» (pic)

Τον… δρόμο προς το Λίβερπουλ έχει πάρει ο Μίλος Κέρκεζ και η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωσή του από την ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει ξεκινήσει.

Ο Ούγγρος αριστερός μπακ μπήκε στο αεροπλάνο με προορισμό το Μέρσεϊσαϊντ, όπως αποκάλυψε σε σχετική του ανάρτηση ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨✈ EXCL: Milos Kerkez and his family on the way to Merseyside! 🇭🇺

The first exclusive picture of the left back as Liverpool player with transfer due to be signed and sealed on Tuesday.

Here we go, confirmed. 🔴✅ pic.twitter.com/0J7wTk3ea7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025