«Η Λίβερπουλ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μίλος Κέρκεζ» (pics)

Η Λίβερπουλ κατέκτησε το 20ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Οι «κόκκινοι» ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, ο οποίος αποχωρεί από το «Άνφιλντ» και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει το ποιος θα είναι ο «εκλεκτός», όμως φαίνεται ότι ήδη ουσιαστικά έχει «κλειδώσει» η πρώτη μεταγραφή.

Αυτή είναι ο Μίλος Κέρκεζ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αφού η Λίβερπουλ τα έχει βρει με τον παίκτη και απομένει μόνο η συμφωνία με την Μπόρνμουθ ούτως ώστε ο 21χρονος μπακ να ντυθεί στα κόκκινα. έχει έρθει σε συμφωνία με την Λεβερκούζεν για τον Γερεμί Φριμπόνγκ αλλά και με τον ίδιο τον παίκτη που θα περάσει ιατρικά τις προσεχείς ημέρες.

€35m release clause has been activated. pic.twitter.com/HmV4NxqDBJ

🚨🩺 Final part of medical plus contract signing to take place in the next hours for Jeremie Frimpong as new Liverpool player.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ φέρεται εκτός από τον Κέρκεζ να έχει έρθει σε συμφωνία με την Λεβερκούζεν για τον Γερεμί Φριμπόνγκ αλλά και με τον ίδιο τον παίκτη που θα περάσει ιατρικά τις προσεχείς ημέρες.

🚨 Understand Liverpool have contacted Bournemouth for Milos Kerkez deal with talks now advancing!

Liverpool are also completing the agreement on personal terms with Kerkez, keen on the move.

Negotiations underway between clubs on transfer fee. pic.twitter.com/RXonkKteo5

