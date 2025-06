Βόμβα στο ΝΒΑ: «Στους Χιούστον Ρόκετς ο Ντουράντ» (pic)

Αυτό που άπαντες περίμεναν να συμβεί από μέρα σε μέρα, έγινε σήμερα (22/6) το απόγευμα με τον Κέβιν Ντουράντ να παίρνει την πολυπόθητη ανταλλαγή που ήθελε εδώ και αρκετό καιρό, έχοντας συζητήσει μάλιστα και με τους Φοίνιξ Σανς.

Ο Αμερικανός σταρ του NBA είχε καθίσει στο τραπέζι με τους «ήλιους» και ήταν διατεθειμένος να μπει στο πακέτο μιας ανταλλαγής που θα άφηνε τόσο εκείνον ικανοποιημένο, αλλά θα ισχυροποιούσε και τους Σανς.

BREAKING: The Phoenix Suns are trading two-time NBA Finals MVP Kevin Durant to the Houston Rockets for Jalen Green, Dillon Brooks, the No. 10 pick in the 2025 draft and five second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/EwrbA2ES9O

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2025