Το ΕΚΠΑ διοργανώνει στην Αθήνα την 35η Γενική Συνέλευση των Πανεπιστημίων των Πρωτευουσών της Ευρώπης

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με ιδιαίτερη τιμή θα φιλοξενήσει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την 35η Γενική Συνέλευση και το Σεμινάριο Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Πρωτευουσών της Ευρώπης του Δικτύου “UNICA- Network of Universities from the Capitals of Europe” από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2025. Η διοργάνωση θα συγκεντρώσει ηγετικά στελέχη πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη, σε έναν δημιουργικό διάλογο και στρατηγική συνεργασία για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης.

«Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να καλωσορίσουμε τους συναδέλφους μας από τα Πανεπιστήμια όλων των Πρωτευουσών της Ευρώπης στην Αθήνα», δήλωσε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος. «Η διοργάνωση αυτή ενισχύει τους δεσμούς εντός του Δικτύου UNICA και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στον διεθνή διάλογο, τη διεπιστημονική συνεργασία και την προώθηση των ανθρωπιστικών αξιών στην ανώτατη εκπαίδευση.»

Το Δίκτυο “Network of Universities from the Capitals of Europe – UNICA” (http://www.unica-network.eu) δημιουργήθηκε το 1990 ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίας μίας ομάδας ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία είναι τα Ιδρυτικά μέλη του Δικτύου. Το ΕΚΠΑ είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος που συμμετέχει στo δίκτυο αυτό. Τα μέλη του δικτύου ανέρχονται σε 54, αριθμούν σε σύνολο 150.000 προσωπικό και 1.500.000 φοιτητές και εδρεύουν σε 42 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το Δίκτυο UNICA αποτελεί ταυτοχρόνως και μέλος άλλων δικτύων όπως των: European University Association (EUA), Scholars At Risk Network (SAR), Erasmus Student Network (ESN), κ.ά. και συμμετέχει τόσο ως συντονιστής (coordinator) αλλά και ως συμμετέχων (partner) σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μέσα στους στόχους του δικτύου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών, η διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, η εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σπουδών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών του δικτύου στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων στις τακτικές θεματικές συναντήσεις του Δικτύου διαμορφώνουν κοινές στρατηγικές για τη διεθνοποίηση των σπουδών και την ενθάρρυνση της κινητικότητας των μελών των Πανεπιστημίων, την προώθηση της εκπαίδευσης και την προαγωγή της έρευνας, της περαιτέρω ανάπτυξης των Πανεπιστημίων και της σύνδεσής τους με την κοινωνία.

Κατά την 35η Γενική Συνέλευση του δικτύου ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. Το θέμα του φετινού Σεμιναρίου Πρυτάνεων, «Ο Καθοριστικός Ρόλος των Ανθρωπιστικών Σπουδών στα Πανεπιστήμιά μας – The Key Role of the Humanities in our Universities», είναι εξόχως επίκαιρο και αποσκοπεί στην ανάδειξη πρακτικών για την ενίσχυση της παρουσίας των ανθρωπιστικών επιστημών στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω της ανάδειξης της καταλυτικής συμβολής τους στη ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, και της αναγκαιότητας της παρουσίας τους στα προγράμματα σπουδών των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο του Δικτύου: https://www.unica-network.eu/event/unica-general-assembly-2025/