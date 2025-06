Ολυμπιακός: 15 χρόνια Βαγγέλης Μαρινάκης (pics)

Πριν από ακριβώς 15 χρόνια, 18 Ιουνίου 2010, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με στόχο να γιγαντώσει τον πειραϊκό σύλλογο και να τον μετατρέψει σε ένα από τα κορυφαία brand names στον κόσμο. Ένα αθλητικό και κοινωνικό πρότυπο.

Με σκληρή δουλειά και τεράστιες οικονομικές υπερβάσεις κατάφερε να πετύχει τον στόχο του και να κάνει πραγματικότητα τα μεγαλύτερα όνειρα των «ερυθρόλευκων» οπαδών, με αποκορύφωμα φυσικά τις ιστορικές κατακτήσεις των ευρωπαϊκών τροπαίων του Europa Conference League και Youth League. Δύο τρόπαια που έβγαλαν εκατομμύρια φίλους του Ολυμπιακού στους δρόμους και γέμισαν με χαρά και περηφάνια ολόκληρη την Ελλάδα.

Δεκαπέντε χρόνια στα οποία ο Βαγγέλης Μαρινάκης «εκτόξευσε» τον Ολυμπιακό. Τον έβαλε στην ίδια κουβέντα με τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τον καθιέρωσε στο κορυφαίο επίπεδο. Όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και κοινωνικά, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε συνανθρώπους μας, που την είχαν πραγματική ανάγκη.

Μαζί με το ποδοσφαιρικό τμήματα, ο ηγέτης του συλλόγου εκτόξευσε και τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, καθιστώντας τον σύλλογο ως τον κορυφαίο πολυαθλητικό του κόσμου, με τους Ερυθρόλευκους να κλείνουν τη φετινή σεζόν με 332 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ). Αναμφίβολα πρόκειται για μια χρυσή περίοδος για τον Ολυμπιακό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην γιγάντωση του συλλόγου.

Τα ιστορικά τρόπαια, τα πέντε αστέρια και το νέο νταμπλ

Υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνολικά έντεκα πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα και πέντε νταμπλ, αλλά και τα δύο ιστορικά ευρωπαϊκά τρόπαια των Europa Conference League και Youth League. Δύο σπουδαία τρόπαια, που επιβεβαίωσαν με τον πλέον περίτρανο τρόπο την συνεχόμενη αγωνιστική άνοδο του Ολυμπιακού. Την γιγάντωση και την απόλυτη καταξίωση του πειραϊκού συλλόγου.

Η ομάδα Νέων του συλλόγου κατέκτησε το UEFA Youth League, αποκλείοντας μεταξύ άλλων στον δρόμο για τον τίτλο ευρωπαϊκά μεγαθήρια όπως είναι οι Ίντερ, Μπάγερν Μονάχου και Μίλαν, που διαθέτουν μερικές από τις καλύτερες ακαδημίες στον κόσμο.

Λίγες εβδομάδες μετά την ιστορική κατάκτηση του UEFA Youth League, ήρθε η πιο σπουδαία στιγμή του συλλόγου. Η κατάκτηση του Europa Conference League από την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού, μετά από έναν επικό τελικό απέναντι στην Φιορεντίνα. Ενα παιχνίδι, που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις μνήμες όλων των οπαδών του Ολυμπιακού, που είδαν το μεγάλο όνειρο δεκαετιών να γίνεται πραγματικότητα.

Πριν τη σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχε προηγηθεί η μυθική ανατροπή σε βάρος της Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι μεγάλες προκρίσεις απέναντι σε Φερεντσβάρος, Φενερμπαχτσέ και Άστον Βίλα.

Μετά την κατάκτηση του Conference League άλλαξε το έμβλημα του Ολυμπιακού, έχοντας πλέον πέντε αστέρια πάνω από το δαφνοστεφανωμένο Έφηβο. Τα τέσσερα αστέρια συμβολίζουν τα 48 πρωταθλήματα της ομάδας και το πέμπτο, το οποίο ξεχωρίζει με το μέγεθός του, συμβολίζει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο.

Φέτος, ο Ολυμπιακός έχοντας την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, κατέκτησε το νταμπλ, φτάνοντας όπως προαναφέραμε, στα 48 πρωταθλήματα, με τη σεζόν να ολοκληρώνεται με το Κύπελλο, το οποίο πήραν οι Ερυθρόλευκοι στο ΟΑΚΑ απέναντι στον ΟΦΗ.

Τα μεγαθήρια υποκλίθηκαν στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι του ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει συνεχώς βήματα προόδου, έχοντας χαρίσει μεγάλες στιγμές στον κόσμο του.

Σπουδαίες επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων και μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες κόντρα σε μεγαθήρια του ποδοσφαίρου, όπως είναι οι Ντόρτμουντ, Μίλαν, Μπενφίκα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Γουέστ Χαμ και Μαρσέιγ.

Υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στην υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει στην ιστορία του στην Ευρώπη, στην 21η!

Η «εκτόξευση» των Πειραιωτών

Ο ηγέτης του συλλόγου με τεράστιες οικονομικές επενδύσεις γιγάντωσε τον Ολυμπιακό και σε επίπεδο υποδομών, με τους Πειραιώτες να διαθέτουν πλέον εγκαταστάσεις εφάμιλλες των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» εκσυγχρονίζεται συνεχώς, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ριζικές αλλαγές στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, το οποίο αποτελεί ένα κόσμημα και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κορυφαία προπονητικά κέντρα της Ευρώπης. Ένα πραγματικό στολίδι για τον ελληνικό αθλητισμό, όπου προπονούνται και προετοιμάζονται για το μέλλον οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του Ολυμπιακού.

Σπουδαία ταλέντα, που λάμπουν ήδη αλλά και παίκτες που θα λάμψουν στο μέλλον, με τους Ερυθρόλευκους να διαθέτουν την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη, όπως φαίνεται περίτρανα από τους τίτλους που κατακτούν κάθε χρόνο οι ομάδες του πειραϊκού συλλόγου, με αποκορύφωμα φυσικά το Youth League.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, το οποίο έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο, διαθέτοντας πλέον σχολές σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ντουμπάι, αλλά και στην Ευρώπη.

Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης από την πρώτη στιγμή έδωσε μεγάλη βαρύτητα στον Ερασιτέχνη και με επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κατάφερε να μετατρέψει τον Ολυμπιακό στον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο στον κόσμο.

Με τη δική του αμέριστη υποστήριξη, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός τα τελευταία 15 χρόνια (2010-2025) έχει κατακτήσει 131 τίτλους, εκ των οποίων δέκα ευρωπαϊκούς στα βασικά ομαδικά αθλήματα! Επτά ευρωπαϊκά έχει πανηγυρίσει στο γυναικείο πόλο και από ένα σε πόλο ανδρών, βόλεϊ ανδρών και βόλεϊ γυναικών, με αποτέλεσμα να καταστεί ως ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο με επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα.

Επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη αυξήθηκαν τα τμήματα του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να αποκτούν πλέον μπάσκετ γυναικών και χάντμπολ ανδρών, ενώ όλα τα τμήματα του συλλόγου γιγαντώθηκαν και πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο

Ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτελέσει τεράστιο κοινωνικό έργο, με τον σύλλογο του μεγάλου λιμανιού να στέκεται έμπρακτα δίπλα στους συνανθρώπους μας, που έχουν ανάγκη και να τους βοηθάει με όλες του τις δυνάμεις: Αυτή είναι άλλωστε η επιθυμία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να έχει στηρίξει πολλές ελληνικές και διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις, είτε ιδιωτικά, είτε ως ηγέτης του Ολυμπιακού.

Τον Δεκέμβριο του 2010 ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με τον ΟΗΕ φιλοξένησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον 8ο Αγώνα Κατά της Φτώχειας. Ένα παιχνίδι στο οποίο μεταξύ άλλων αγωνίστηκαν οι σπουδαίοι Ζινεντίν Ζιντάν και Ρονάλντο. Οι εισπράξεις της αναμέτρησης διατέθηκαν για την παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς του Πακιστάν και της Αϊτής που δοκιμάζονταν. Ένα ματς, που μεταδόθηκε ζωντανά σε περισσότερες από 30 χώρες.

Το 2011 ο ηγέτης του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ιαπωνίας από το καταστροφικό τσουνάμι. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλιστα η πρώτη διεθνώς ποδοσφαιρική ομάδα που προσέγγισε τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα προσκάλεσαν τον Ιάπωνα πρέσβη σε ειδική τελετή, όπου του πρόσφεραν επιταγή για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Το 2012 μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) Greece Debt Free εξαγόρασε 1.364.000€ του ελληνικού χρέους, προσφέροντας 168.590 € εκ μέρους των 55 παικτών και υπαλλήλων της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2013 ο Ολυμπιακός και η UNICEF ανακοίνωσαν την εταιρική τους συνεργασία σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία: την Εκστρατεία 100% της UNICEF. Μια εκστρατεία για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εμβολιασμού παιδιών σε διάφορες χώρες του κόσμου που αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Το ίδιο έτος ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης ενίσχυσε το Steven Gerrard Foundation. Μια φιλανθρωπική οργάνωση, που επικεντρώνεται σε παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, καθώς και σε εκείνα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Από το 2010 ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης της πειραϊκής ΠΑΕ στηρίζουν έμπρακτα τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Από το 2014 ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά Ηρακλείου, αλλά και τις πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Μουσείο.

Το 2016, από τις 4 Μαρτίου και για δύο μήνες, ο Ολυμπιακός παρείχε τροφή, νερό, είδη ένδυσης και υπόδησης στους πρόσφυγες που παρέμεναν στις Πύλες του λιμανιού του Πειραιά. Οι μερίδες φαγητού ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ τα είδη ένδυσης καθώς και τα παιχνίδια άγγιξαν τις 150.000.

Από την ίδια χρονιά (2016), ο ισχυρός άνδρας του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρέχει έμπρακτη στήριξη στο έργο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για το Δικαίωμα Συμμετοχής στον Αθλητισμό χωρίς Διακρίσεις με διεθνείς διαστάσεις.

Το 2016 ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα «Μαζί Στη Ζωή! – Μαζί Στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!», μέσα από το οποίο μαθητές με διανοητικές αναπηρίες Ειδικών Σχολείων του Πειραιά, είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, το εν λόγω πρόγραμμα, αναδείχθηκε ως Ευρωπαϊκή Βέλτιστη Πρακτική στην έρευνα του Ulster University «The Engagement of Disabled People in European Football – Best Practice Cases» που διεξήχθη για την UEFA.

Το 2017 ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός προσέφερε δωρεά στη μνήμη του πατέρα του Μιλτιάδη Μαρινάκη, στο Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές» για την αγορά του εξοπλισμού του Ιατρείου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ».

Παράλληλα, το ίδιο έτος ο Ολυμπιακός προσέφερε τεράστια βοήθεια στους πληγέντες από τις πλημμύρες, στη Μάνδρα Αττικής, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή του.

Το 2021 ο σύλλογος του μεγάλου λιμανιού έδειξε για μια ακόμα φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, στηρίζοντας έμπρακτα τους συνανθρώπους μας σε Αρκαλοχώρι και Καστέλι, αλλά και στην Ελασσόνα της Λάρισας, που είχαν πληγεί από σεισμούς, αλλά και στους αντίστοιχους στην Εύβοια, που είχαν πληγεί από τη φονική φωτιά.

Έναν χρόνο αργότερα ο Ολυμπιακός, μετά από εντολή του ηγέτη του, Βαγγέλη Μαρινάκη, στήριξε τους πρόσφυγες της Ουκρανίας, με τη διεξαγωγή φιλικού παιχνιδιού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση είχε μετονομαστεί σε «Αγώνας για την Ειρήνη» και τα έσοδα ύψους 102.000 ευρώ, που συλλέχθηκαν, διατέθηκαν αποκλειστικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα, καθώς και για τις ανάγκες των προσφύγων του πολέμου.

Ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει επίσης οικονομικά το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, ενισχύοντας τα συσσίτιά της που προσφέρονται σε χιλιάδες ανθρώπους.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, ο Ολυμπιακός, με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, έστειλε στον Βόλο νταλίκες με 30.000 φιάλες νερού, αλλά και στην Καρδίτσα αντίστοιχες με 25.000 φιάλες νερού, όπως επίσης κούτες με ξηρά τροφή, αλλά και άλλα και είδη πρώτης ανάγκης, για τους ηλικιωμένους ανθρώπους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο σύλλογος του μεγάλου λιμανιού από τη σεζόν 2022-23 έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα, που εγκατέστησε μόνιμα την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής, σε άτομα με οπτική αναπηρία, σε όλους τους αγώνες στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Μια λίστα, που μεγαλώνει συνεχώς, με τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη να στέκονται εμπράκτως δίπλα σε όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη.