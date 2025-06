Μήνυμα τίτλου από τον CEO της Γιουνάιτεντ – «Η ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια»

Η φετινή σεζόν ήταν απογοητευτική για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς η αγγλική ομάδα τερμάτισε στην 15η θέση της Πρέμιερ Λιγκ ενώ ηττήθηκε στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ με 1-0.

Η αγγλική ομάδα προσπαθεί να βρει τρόπο για το μεγάλο come back αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί οπαδοί του συλλόγου δεν είναι αισιόδοξοι, βλέποντας την Γιουνάιτεντ να μην μπορεί να «σηκώσει κεφάλι» από το 2013, όταν κι έφυγε από τον πάγκο, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Διαφορετική άποψη όμως έχει ο CEO της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ομάρ Μπεράντα, ο οποίος εμφανίστηκε κάτι παραπάνω από αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας.

Ο στενός συνεργάτης του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ τόνισε πως η Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει σύντομα στον δρόμο των επιτυχιών, φροντίζοντας μάλιστα να οριοθετήσει χρονικά, την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Μπεράντα, που στο παρελθόν εργάστηκε στην Μάντσεστερ Σίτι και την Μπαρτσελόνα, επισήμανε ότι ο τίτλος της Πρέμιερ Λιγκ θα επιστρέψει στο Ολντ Τράφορντ σε ορίζοντα τριετίας.

«Μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι το 2028; Ασφαλώς και μπορούμε, το πιστεύω ακράδαντα» ήταν η αρχική τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Γιουνάιτεντ, ο οποίος συνέχισε λέγοντας.

Έχουμε μπροστά μας δύο ή τρεις καλοκαιρινές μεταγραφικές περιόδους για να χτίσουμε μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

