Απέσυρε τη συμμετοχή του από το NBA Draft ο Αβδάλας

Την απόφασή του να μη λάβει μέρος στο φετινό draft του ΝΒΑ, πήρε ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο ατζέντης του 19χρονου γκαρντ μίλησε στο ESPN και τόνισε πως αν και βελτίωσε την αξιολόγησή του στο Draft Combine, θα είναι ένα όνομα που θα πρέπει να παρακολουθείται για το draft του NBA της επόμενης σεζόν.

Κάπως έτσι, ο Αβδάλας θα αναμένεται να αγωνιστεί τη νέα σεζόν με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ στο κολεγιακό πρωτάθλημα και να… επανέλθει το καλοκαίρι του 2026 στη «μάχη» του Draft.

NEWS: Greek wing Neoklis Avdalas a projected 2nd round pick, is withdrawing from the NBA Draft, agent Alex Saratsis told ESPN.

Avdalas improved his standing at the NBA draft combine and will be a name to monitor in the 2026 NBA draft. pic.twitter.com/fjGhIvSGXV

