Το Ισραήλ βομβάρδισε το Ιράν – Έπληξε και πυρηνικές εγκαταστάσεις – Νεκρός ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν νωρίς το πρωί την Παρασκευή, με εκρήξεις να συγκλονίζουν την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι στόχευσε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το γενικό επιτελείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την «πρώτη φάση» μιας ευρείας επιχείρησης με στόχο την «καρδιά» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Κάνουν λόγο για πολύ βαρύ –ακόμη απροσδιόριστο– αριθμό νεκρών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων αξιωματικών του στρατού, αλλά και αμάχων, ανάμεσά τους πολλών παιδιών.

🇮🇱 ⚡ 🇮🇷 JUST IN: ISRAEL IS OFFICIALLY ATTACKING IRAN — IRNA: Footage shows intense airstrikes and smoke rising from Tehran Iran, at least 6 impacts reported Israel has declared a special state of emergency#Iran #Israel #planecrash #AirIndiaCrash pic.twitter.com/gKpebBlpXy — Infernus (@InfernusReal) June 13, 2025

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Νατάνζ, στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, όπου βρίσκεται μεγάλη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο πλαίσιο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση δεν υπάρχουν σε αυτό το στάδιο ενδείξεις διαρροής ραδιενέργειας ή μόλυνσης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

BREAKING!! Israel carried out a strike in Tabriz a short time ago. Iran’s top nuclear chief has admitted that the Natanz facility—one of the regime’s most vital nuclear sites—has been COMPLETELY destroyed. Unbelievable. Magnificent. Spectacular!! pic.twitter.com/gosNTcTYDW — Hillel Fuld (@HilzFuld) June 13, 2025

Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν με απρόβλεπτες συνέπειες

Η κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη επλήγη από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι φωτιά και καπνός βγαίνουν από το σημείο και ότι ο ισραηλινός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χουσεΐν Σαλαμί.

BREAKING Iran Revolutionary Guards chief Hossein Salami killed in Israeli attack, Iran media reports pic.twitter.com/3jluOibepL — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Μπαγκερί, σκοτώθηκε στο ισραηλινό πλήγμα, αναφέρει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Κάτι που ωστόσο διέψευσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν διαψεύδει τις φήμες ότι ο κορυφαίος Ιρανός στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγκερί δολοφονήθηκε από το Ισραήλ. Το IRNA δήλωσε ότι ο Bagheri «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο πολέμου» και «δεν έχει υποστεί βλάβη».

Κάτοικοι της Τεχεράνης ανέφεραν ότι άκουσαν τεράστιες εκρήξεις και η κρατική τηλεόραση του Ιράν και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσαν σχετικές εικόνες, με φωτιά και καπνό να υψώνονται από κτίρια.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά, Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μεταδίδει το Al Jazeera επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

Θα συνεχιστούν οι επιθέσεις απειλεί ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιτεθεί στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι είχε συγκεντρώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη πλησίαζε «το σημείο χωρίς επιστροφή» στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Το ιρανικό καθεστώς προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο κόσμος έχει δοκιμάσει κάθε διπλωματική οδό για να το σταματήσει όμως το καθεστώς αρνείται να σταματήσει», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. Ο ισραηλινός στρατός δεν αποκάλυψε τις πληροφορίες, τις οποίες, όπως είπε, συγκέντρωσε πρόσφατα.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε ομιλία του στο YouTube ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν “όσες μέρες χρειαστεί για να εξαλειφθεί η απειλή”. Δήλωσε ότι το Ισραήλ στόχευσε τις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν στη Νατάνζ και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, καθώς και κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες «εργάζονταν για την ιρανική (ατομική) βόμβα» και αξιωματούχους. Είπε ότι το Ιράν επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο για να καταστρέψει το Ισραήλ, αφού το παλιό του σχέδιο, ο κύκλος των πληρεξουσίων του, απέτυχε. Το χαρακτήρισε απαράδεκτη απειλή που πρέπει να σταματήσει.

#BREAKING The Israeli operation against Iran, dubbed «Rising Lion», will continue for «as many days as it takes,» Israeli prime minister Netanyahu said in a video message. pic.twitter.com/ya5VI9ptIi — Iran International English (@IranIntl_En) June 13, 2025

Η Μοσάντ –η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ– διεξήγαγε επιχειρήσεις δολιοφθοράς «βαθιά» στο Ιράν ταυτόχρονα με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η ισραηλινή πολιτική αεροπορία, αναφέρει ο ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios Μπαράκ Νταβίντ μέσω X, επικαλούμενος πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Ιράν – Χαμενεΐ: Θα απαντήσουμε σκληρά

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί «σκληρά» για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του από την οποία σκοτώθηκαν πολλοί διοικητές του ιρανικού στρατού.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) άπλωσε το φαύλο και ματωμένο χέρι του σε ένα έγκλημα εναντίον του Ιράν σήμερα το πρωί και αποκάλυψε την αισχρή του φύση. Με αυτή την επίθεση το σιωνιστικό καθεστώς ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει», τόνισε ο Χαμενεΐ.

«Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ»

Το Ισραήλ συντονίστηκε πλήρως με την Ουάσιγκτον για το Ιράν και ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν εξαπολύσει πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Kan επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος αυτός, που δεν κατονομάστηκε, δήλωσε στο Kan ότι οι πρόσφατες πληροφορίες περί ρήξης μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν ψευδείς αλλά δεν διαψεύστηκαν στο πλαίσιο ενός μιντιακού κόλπου για να παραπλανηθεί το Ιράν.

ΗΠΑ: «Δεν συμμετέχουμε στις επιθέσεις κατά του Ιράν»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε «μονομερή ενέργεια κατά του Ιράν» και ότι ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως θεωρεί ότι οι επιθέσεις ήταν αναγκαίες για την αυτοάμυνά του.

«Δεν συμμετέχουμε στις επιθέσεις κατά του Ιράν και προτεραιότητά μας είναι η προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή» ανέφερε ο Ρούμπιο σε δήλωση που εκδόθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε επίσης το Ιράν να μην στοχεύσει αμερικανικά συμφέροντα ή προσωπικό.

Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν πραγματοποιείται ενώ η ένταση έχει κορυφωθεί λόγω του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια επέπληξε την Πέμπτη το Ιράν, επειδή δεν συνεργάζεται με τους επιθεωρητές του. Το Ιράν αμέσως ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει τρίτη εγκατάσταση εμπλουτισμού στη χώρα και θα αντικαταστήσει ορισμένους φυγοκεντρητές με πιο προηγμένους.