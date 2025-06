Κωστούλας: «Ήταν παιδικό μου όνειρο το νταμπλ με τον Ολυμπιακό»

Την πρώτη του συνέντευξη, στο επίσημο κανάλι της Μπράιτον, ως παίκτης του αγγλικού συλλόγου έδωσε ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο 18χρονος επιθετικός, λίγο μετά την οριστικοποίηση του deal, μίλησε για τα όσα πέτυχε με τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον Στέφανο Τζίμα, με τον οποίο θα είναι πλέον συμπαίκτες στους «γλάρους».

Παράλληλα, ο Κωστούλας αναφέρθηκε στο τι ελπίζει να έχει πετύχει σε έναν χρόνο από τώρα με τη Μπράιτον, αλλά και σε αυτό στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί περισσότερο στην Αγγλία, συγκριτικά με την Ελλάδα, μεταξύ άλλων.

«Stefanos is my friend, he’s a really good guy. I can’t wait to play with him on the pitch.» 💙🤍 pic.twitter.com/fUCrjzQZod

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 13, 2025