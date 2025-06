Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία χτυπά η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία προβλέπει ότι φέτος θα έχει την πιο αργή ανάπτυξη από κάθε χρονιά χωρίς ύφεση από το 2008. Στις προβλέψεις της που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει το 2,3% το 2025. Αυτός, είναι ο βραδύτερος ρυθμός ανάπτυξης των τελευταίων 17 ετών, εκτός από τα έτη 2008 και 2020, που είχε καταγραφεί ύφεση.

Ως αίτια για αυτή την υποχώρηση της διεθνούς οικονομίας περιγράφει τις πολιτικές επιβολής δασμών και την οικονομική αβεβαιότητα που προκαλούν. Όπως επισημαίνει, αυτές συνέτριψαν τις προοπτικές μιας «ομαλής προσγείωσης» που φαινόταν πιθανή πριν από λίγους μήνες.

Ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ίντερμιτ Γκιλ, εξηγεί στην έκθεσή του ότι «η παγκόσμια οικονομία σταθεροποιούνταν μετά από μια εξαιρετική σειρά καταστροφών, τόσο φυσικών όσο και ανθρωπογενών, τα τελευταία χρόνια. Αυτή η στιγμή, της σταθεροποίησης, έχει περάσει». Και πρόσθεσε: «Η παγκόσμια οικονομία σήμερα βυθίζεται για άλλη μια φορά σε αναταραχή».

