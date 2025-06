«Συμφώνησε προφορικά με την Μπράιτον ο Ουναΐ» (pic)

O Αζεντίν Ουναΐ πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας πείσει τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» οι οποίο θα ήθελαν πολύ να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, αγοράζοντας τα δικαιώματά του από τη Μαρσέιγ.

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο… κόλπο για τον Μαροκινό μέσο είχε μπει και η Μπράιτον, η οποία όπως τονίζει το «Footmercato» έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον 25χρονο ποδοσφαιριστή ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία.

Η ρήτρα του Ουναΐ ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ, όμως οι «γλάροι» μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Μαρσέιγ, όπως είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός, με σκοπό να την πείσουν να ρίξει τις απαιτήσεις της.

🚨EXCL: 🔵⚪🇲🇦 #Ligue1 |

✅ Azzedine Ounahi have already said YES to Brighton. The morrocan midfielder talked with their board in the recent hours and was convinced by the projext.

🔐 Verbal agreement in place between the moroccan midfielder and Brighton on a 4 years contract… pic.twitter.com/csnIcUQYl9

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 8, 2025