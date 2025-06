Στη Μύκονο ο σπουδαίος Τζαμαϊκανός σπρίντερ Usain Bolt

Μήπως κούρασε;

Και κάπως έτσι... ξαναμιλάμε για το σεξ της μέσης ηλικίας

Το reboot του Sex and the City, η πολυσυζητημένη σειρά And Just Like That... επιστρέφει για τρίτο κύκλο και τώρα έρχεται με εσκεμμένη ασάφεια. Κάτι σαν «το πιάνεις το αστείο;». Ο Tom Peck στους Times αναρωτιέται.