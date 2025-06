Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα τη Ρόδο και την Τουρκία, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και αφήνοντας πίσω του μια τραγική απώλεια.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 2:17 π.μ., στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου και εστιακό βάθος 62 χλμ., σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε τη δόνηση στα 6,2 Ρίχτερ με ακόμη μεγαλύτερο βάθος, στα 68 χλμ. Ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλα τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Τουρκία έγινε ιδιαίτερα έντονος σε Μαρμαρίδα, Σμύρνη, Αϊδίνιο και Αττάλεια.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού καταγράφουν το χαρακτηριστικό βουητό που προηγήθηκε και τις σκηνές τρόμου που ακολούθησαν: πολυκατοικίες να σείονται, αντικείμενα να πέφτουν και κόσμος να τρέχει έντρομος στους δρόμους. Οι περισσότεροι ξύπνησαν απότομα και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στον πανικό.

⚠ Earthquake Alert: Turkey 🇹🇷

At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey — governor confirms.

Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.

Stay safe, Türkiye. 🇹🇷#Earthquake #Marmaris… pic.twitter.com/Qqiz5R2QGB

