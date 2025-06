Τι έγραφε η μπλούζα του Λουίς Ενρίκε μετά την κατάκτηση του Champions League – Αφιερωμένη στη μνήμη της κόρης του (pics)

Η Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία στο Μόναχο, καθώς διέλυσε με 5-0 την Ίντερ στον τελικό του Champions League και κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο, με τον Λουίς Ενρίκε να είναι το πρόσωπο της βραδιάς.

Ο Καταλανός τεχνικός εκτός από το ότι δημιούργησε ένα απίθανο σύνολο που ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και έκανε τρεμπλ, «έκλεψε» τις καρδιές των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο για την μπλούζα που φόρεσε μετά την κατάκτηση του Champions League.

Το T-shirt του Λουίς Ενρίκε συγκίνησε όλο τον κόσμο και ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της πολυαγαπημένης του κόρης, Χάνα. Ο Ισπανός τεχνικός, λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού και τον πανηγυρισμό για τη νίκη με 5-0, φόρεσε μια ιδιαίτερη μπλούζα. Πάνω της απεικονιζόταν σε μορφή καρτούν ο ίδιος και η κόρη του, να καρφώνουν μία σημαία της Παρί στο χορτάρι, σε μια σκηνή που συμβολίζει τη στιγμή της απόλυτης κατάκτησης.

Κάτω από το σκίτσο υπήρχε το λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα: «We are the champions» – «Είμαστε πρωταθλητές».

Το μπλουζάκι αυτό έχει γίνει ήδη περιζήτητο στο διαδίκτυο, με αρκετά sites να το προσφέρουν προς πώληση, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανέβει στο επίσημο e-shop του ιδρύματος που έχει ιδρύσει ο Λουίς Ενρίκε στη μνήμη της Χάνα.

