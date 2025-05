Αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, αποδοθείσα στους παραστρατιωτικούς, έπληξε χθες Τρίτη δυο στόχους στρατηγικής σημασίας σε πόλη στο νότιο Σουδάν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής, βυθισμένη σε πόλεμο για πάνω από δυο χρόνια, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέα έξαρση της χολέρας: η νόσος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 172 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @SudanTribune_EN).

Η επιδρομή των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στοχοποίησε «εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη Κόστι και το γενικό αρχηγείο» και «προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση αποθήκευσης», εξήγησε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Sudan is living through a nightmare a silent, unfolding catastrophe. Cholera is spreading rapidly across Omdurman and other parts of the country, deepening the suffering of a people already crushed by war. But this outbreak is not a natural disaster — it is the result of the pic.twitter.com/QQjJbeGZ8U

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για πυκνό μαύρο καπνό που υψωνόταν από την περιοχή της εγκατάστασης καθώς ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις στην πόλη, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

In yet another act of systematic terror against Sudan’s vital infrastructure, the UAE-backed Rapid Support Militia (Janjaweed) launched a drone attack on the city of Kosti,… pic.twitter.com/Y3IrluUp0O

Drone Strike Hits Kosti: Another Attack by UAE-Backed Janjaweed Militia Targeting Sudan’s Infrastructure

Στο Σουδάν εξακολουθεί να μαίνεται ο πολυαίμακτος πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στις δυνάμεις δυο στρατηγών, του Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και του μέχρι τότε δεξιού χεριού του, του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των ΔΤΥ.

Sudan cholera outbreak killed over 172 in a week, with 600-700 new cases reported as thousands return to Khartoum

Health officials warn worsening conditions and lack of safe water are fueling the crisis

Conflict between the army and RSF has left water and health systems in… pic.twitter.com/5oELMzDLpl

— The Daily News (@DailyNewsJustIn) May 28, 2025