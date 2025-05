Το νέο μοντέλο διανομής βοήθειας στη Γάζα «αποσπά την προσοχή από τις φρικαλεότητες»

Την αποδοκιμασία του στο νέο μοντέλο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που στηρίζεται από τις ΗΠΑ, εξέφρασε ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), λέγοντας ότι «αποσπά την προσοχή από τις φρικαλεότητες» που συμβαίνουν εκεί, καθώς εκτυλίσσονταν χαοτικές σκηνές με πυροβολισμούς και δολοφονίες πεινασμένων αμάχων για δεύτερη μέρα, καθώς απελπισμένοι Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια.

Ο Ισμαήλ αλ-Θαουάμπτα, διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Κυβέρνησης στη Γάζα, επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις την Τετάρτη, ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε ένα σημείο διανομής βοήθειας δυτικά της Ράφα, στα νότια του πολιορκημένου θύλακα.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν την επόμενη μέρα από τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, αφού ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον Παλαιστινίων που προσπαθούσαν να φτάσουν στην βοήθεια.

Την Τρίτη, χιλιάδες Παλαιστίνιοι σκαρφάλωσαν πάνω από φράχτες για να φτάσουν στις ανθρωπιστικές προμήθειες σε ένα σημείο διανομής που διαχειριζόταν το προηγουμένως άγνωστο, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ, λεγόμενο «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα» (GHF), στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Ο Ajith Sunghay, επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη την Τετάρτη ότι 47 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, κυρίως από ισραηλινά πυρά, κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έριξαν προειδοποιητικά πυρά κοντά στους απελπισμένους Παλαιστίνιους.

Newly released footage and images reveal the ongoing dehumanisation of Palestinians, as thousands are confined to caged pathways and enclosed zones while waiting to receive meals at an Israeli-American run distribution point operated by the Gaza Humanitarian Foundation (GHF).… pic.twitter.com/lt1ZuTW4jE

⚡JUST IN: Amid the famine in Gaza, tens of thousands of starving Palestinians stormed the American – Israeli [GHF] aid distribution center in Rafah, southern Gaza.

In the first moments of the storming of the Israeli aid center in Rafah, young men climbed over sandbags to enter… pic.twitter.com/Mno2Vlucvl

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 27, 2025