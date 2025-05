Επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της Μπέτις και της Τσέλσι (vids)

Ρεάλ Μπέτις και Τσέλσι κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (28/5) στον τελικό του Conference League, στο Βρότσλαβ της Πολωνίας.

Όμως, μία μέρα πριν, τα πράγματα… ξέφυγαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, Άγγλοι και Ισπανοί συνεπλάκησαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, με την πολωνική Αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά.

Chelsea and Real Betis supporters CLASH before European final with police using tear gas pic.twitter.com/LKh7Tpxt7R

