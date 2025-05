«Θεσμικό ξέπλυμα» – Παρέμβαση στο Μουσείο Γουίτνεϊ μετά από ακύρωση παράστασης για την Παλαιστίνη

Την Παρασκευή, 23 Μαΐου, το Μουσείο Γουίτνεϊ στη Νέα Υόρκη έγινε τόπος διαμαρτυρίας από εργαζόμενους στις τέχνες – καθώς, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε γίνει γνωστή η είδηση ότι η διοίκηση του μουσείου ακύρωσε μια προγραμματισμένη παράσταση για την Παλαιστίνη, σύμφωνα με το ARTnews.

Οι διαδηλωτές-ριες που βρέθηκαν στην διαμαρτυρία της ομάδας Writers Against the War on Gaza, ξεδίπλωσαν μια παλαιστινιακή σημαία και μοίρασαν φυλλάδια ζητώντας «την απομάκρυνση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με τη γενοκτονία, τον μιλιταρισμό και το απαρτχάιντ», καθώς και τον τερματισμό του «θεσμικού ξεπλύματος της τέχνης, της λογοκρισίας, της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των καλλιτεχνών».

Ενόσω η ασφάλεια του μουσείου απαγόρευε την είσοδο στο μουσείο και τις αίθουσές του κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, οι ακτιβιστές βρέθηκαν στο λόμπι και κατήγγειλαν την ηγεσία του Γουίτνεϊ για την ακύρωση του No Aesthetics Outside My Freedom: Mourning, Militancy, and Performance, ένα έργο των καλλιτεχνών Fadl Fakhouri, Noel Maghathe, και Fargo Tbakh, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του ως μέρος του προγράμματος μιας έκθεσης που διοργανώθηκε από το Independent Study Program, όπως μεταδίδει το ARTnews.

«Αντιπαλαιστινιακή λογοκρισία»

Σε μια δήλωση που μοιράστηκαν με το Hyperallergic, οι Tbakhi, Fakhouri και Maghathe επισήμαναν: «Από τότε που η παράστασή μας ακυρώθηκε από το Γουίτνεϊ, το Ισραήλ έχει δολοφονήσει βάναυσα περισσότερους από 600 Παλαιστίνιους, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επιβάλλει λιμό ως μέθοδο γενοκτονίας στη Γάζα. Μπροστά σε αυτή τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη κτηνωδία, η απόφαση να ακυρωθεί η παράστασή μας – μια περφόρμανς της οποίας σκοπός είναι να θρηνήσουμε τους Παλαιστίνιους που μαρτύρησαν στον μακρύ αγώνα για την απελευθέρωση – έχει πολύ μικρή σημασία», ανέφεραν οι καλλιτέχνες.

«Είναι μια πράξη αντιπαλαιστινιακής λογοκρισίας, ναι- μια πράξη δειλίας από ένα ίδρυμα που είναι συνένοχο στη γενοκτονία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του οποίου επωφελούνται από τις βόμβες και τα αεροπλάνα που διαπράττουν τη γενοκτονία, ναι- είναι επίσης ένας αντιπερισπασμός», πρόσθεσαν.

View this post on Instagram A post shared by Hyperallergic (@hyperallergic)

«Επιβίωση, αξιοπρέπεια, γη, επιστροφή»

Η παράσταση χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως μια πρόσκληση για να θρηνήσουμε τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και όσους υπέφεραν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της ισραηλινής κατοχής στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς, οι καλλιτέχνες επρόκειτο να ερμηνεύσουν «παρτιτούρες» γραμμένες από τους Natalie Diaz, Christina Sharpe και Brandon Shimoda, οι οποίες εξέφραζαν το αίσθημα της θλίψης, της αντοχής και της ανυπακοής.

Όπως μεταδίδει το ARTnews, εκπρόσωπος του Γουίτνεϊ υποστήριξε ότι η παράσταση ακυρώθηκε αφού η ηγεσία του μουσείου είδε μια ηχογράφηση της αρχικής παρουσίασης του έργου στο Poetry Project, όπου το έργο ανέβηκε σε συνεργασία με το Jewish Currents.

Εκείνη η εκδοχή ξεκινούσε μια μια απεύθυνση στους παρευρισκόμενους: «Μπορείτε να παραμείνετε σε αυτό το ακροατήριο μόνο αν αγαπάτε τους Παλαιστίνιους ολοκληρωτικά και μπορείτε να παραμείνετε μόνο αν μας αγαπάτε όσο είμαστε ζωντανοί και όταν είμαστε νεκροί, όταν αγωνιζόμαστε για επιβίωση, αξιοπρέπεια, γη, επιστροφή, πραγματική και αειφόρο ζωή χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας».

Σε προηγούμενη δήλωσή του προς το ARTnews, το Γουίτνεϊ ανέφερε ότι το έργο « επιβραβεύει συγκεκριμένες πράξεις βίας και εικόνες βίας» και ότι δεν υπάρχει «καμία περίπτωση να θεωρούσαμε αποδεκτό να ξεχωρίσουμε μέλη της κοινότητάς μας με βάση τις πεποιθήσεις τους και να τους ζητήσουμε να αποχωρήσουν από μια έκθεση ή παράσταση».

Ωστόσο, η Sara Nadal-Melsió, αναπληρώτρια διευθύντρια του ISP, δήλωσε ότι η εισαγωγή δεν είχε συμπεριληφθεί στην εκδοχή της παράστασης.

*Με πληροφορίες από: ARTnews