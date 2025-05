«Ο Ολυμπιακός πάει για Μίτσιτς» (pic)

Λίγες ώρες πριν από τον μικρό τελικό της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δημοσίευμα του «Sports Rabbi» βάζει τους Πειραιώτες ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον 31 σέρβο γκαρντ, ωστόσο στην κούρσα της απόκτησής του είναι και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βασίλιε Μίτσιτς, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει συνδεθεί με τον MVP της Ευρωλίγκας το 2021 και δύο φορές πρωταθλητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Φοίνιξ Σανς», αναφέρει το ισραηλινό Μέσο.

Olympiacos is showing interest in Vasilije Micić per source. Hapoel Tel Aviv has been linked with the 2021 Euroleague MVP and 2x Champion who is currently playing with the Phoenix Suns.

