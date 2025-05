Η απονομή της Euroleague στη Φενέρμπαχτσε (pics, vid)

Η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας της Μονακό με 81-70 στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.

Έτσι οι Τούρκοι έφτασαν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, μετά το 2017, ενώ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγινε ο τέταρτος στα χρονικά της διοργάνωσης που παίρνει τον τίτλο και ως παίκτης και ως προπονητής.

Όπως ήταν λογικό με τη λήξη του αγώνα το πάρτι ξεκίνησε από τους παίκτες, με τον Λιθουανό τεχνικό να είναι στο επίκεντρο, ενώ οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν όταν ο Μάρκο Γκούντουριτς σήκωσε ψηλά το τρόπαιο, το οποίο και του έδωσε ο αρχηγός της ομάδας, Μελίχ Μαχμουτόγλου, που όμως δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή.

Drink it in, @FBBasketbol, this has been YOUR Season…

Better find more room in that trophy cabinet 🏆🏆 pic.twitter.com/66AZsawaJs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025