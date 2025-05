Χαμός στη Νάπολη για το πρωτάθλημα! (pic, vids)

Η Νάπολι κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία της, επικρατώντας επί της Κάλιαρι με 2-0 με γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και του Ρομελού Λουκάκου το βράδυ της Παρασκεύης (24/5).

Η πόλη της Νάπολη κάηκε για χάρη των «Παρτενοπέι». Χιλιάδες οπαδοί των Πρωταθλητών Ιταλίας ήταν συγκεντρωμένοι εκεί για να παρακολουθήσουν από video-wall το ματς της τελευταίας αγωνιστικής και ήταν λογικό οι πανηγυρισμοί να δημιουργήσουν εικόνες που αποτυπώνουν την τρέλα της πόλης για την ομάδας της.

Να σημειωθεί, ότι και έξω από το γήπεδο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» που ήταν sold out ήταν γεμάτο κόσμο και μόλις μπήκε το γκολ και έξω και μέσα από την έδρα της Νάπολι γινόταν…χαμός!

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

The reaction in Napoli to McTominay’s opener

pic.twitter.com/VYcAVkETO1 — Calcio England (@CalcioEngland) May 23, 2025

What a fucking picture that is, what have you don’t to Naples Scott McTominay pic.twitter.com/I4xOpRjfqR — Matt 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@mjccfc) May 23, 2025