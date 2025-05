NBA: Ο Γκίλτζιους Αλεξάντερ μοίρασε ρόλεξ στους συμπαίκτες του για την ανάδειξη του ως MVP

Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ αναδείχθηκε MVP της regular season στο NBA και φρόντισε να το γιορτάσει με μια ξεχωριστή κίνηση αφού μοίρασε ρόλεξ στους συμπαίκτες του.

Στο πλαίσιο του εορταστικού και ευχάριστου κλίματος ο 26χρονος γκάρντ αποφάσισε να φανεί ιδιαίτερα γενναιόδωρος προχωρώντας στην αγορά ρόλεξ για τον κάθε του συμπαίκτη. Πρόκειται για πολύ ιδιαίτερα και ακριβά δώρα αφού το καθένα από τα ρόλεξ που αγόρασε κόστιζαν 17.000 δολλάρια.

Shai surprised the guys with some gifts on this special night 🥹🫶 pic.twitter.com/MrIsxjMwxy

— OKC THUNDER (@okcthunder) May 22, 2025