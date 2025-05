Πούτιν για Ουκρανούς: Καταστρέφουν τα μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου διότι είναι ηλίθιοι

«Οι άνθρωποι αυτοί, που καταστρέφουν τα μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δείχνουν απλώς τη χονδροειδή τους ηλιθιότητα», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπροστά σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κουρσκ.

«Είναι άνθρωποι με νεοναζιστικές ιδέες και θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε έναν διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Επειδή είναι ηλίθιοι», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

🚨 UPDATE: Russian President Vladimir Putin visited Kursk for the first time since Moscow recaptured the region following a surprise incursion by Ukrainian forces last year. He also visited a nuclear power plant under construction & had a meeting with local leaders in Kurchatov. pic.twitter.com/4TQxalle5w

— TV 10 Gano Mazima (@TmcMazima) May 21, 2025