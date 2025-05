Λεβερκούζεν: Ο Φάμπρεγκας φαβορί για να αντικαταστήσει τον Αλόνσο

Με τον Τσάμπι Αλόνσο να είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερ Λεβερκούζεν βρίσκεται στην αγορά για εύρεση νέου προπονητή και απ’ ότι φαίνεται έχει ήδη βρει τον εκλεκτό. Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, οι Γερμανοί θέλουν ξανά Ισπανό να κάτσει στον πάγκο της ομάδας, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τους.

🚨🆕 Cesc #Fabregas remains the absolute top candidate for Bayer 04 Leverkusen!

So far, Fabregas has NOT personally turned down B04.

Leverkusen are still in direct contact with Como, and negotiations are ongoing – but proving to be very complicated. Fabregas does not have a… pic.twitter.com/QYSHSmyes9

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 16, 2025