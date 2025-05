Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 100 Παλαιστίνιους σε ολόκληρη τη Γάζα από τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ δεκάδες αγνοούνται κάτω από ερείπια κτιρίων.

Η Χαμάς καλεί τη διεθνή κοινότητα να θέσει το Ισραήλ προ των ευθυνών του, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη κλιμάκωση».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του και δεσμεύτηκε στην επίτευξη του στόχου του να καταστρέψει τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Maariv, ο μέσος όρος των αεροπορικών πληγμάτων στη Γάζα σήμερα είναι ένα ανά τέσσερα λεπτά.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο ρυθμός των αεροπορικών επιδρομών είναι υψηλότερος από αυτόν που καταγράφηκε την παραμονή της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Δείτε βίντεο από βομβαρδισμό στην περιοχή του Ινδονησιακού Νοσοκομείου:

BREAKING: Israeli warplanes continue to launch intense airstrikes near the Indonesian Hospital in northern Gaza. pic.twitter.com/1vSCikKBxn

— Quds News Network (@QudsNen) May 16, 2025