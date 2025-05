Τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό. Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του, όταν μπλέχτηκε στα σκοινιά ενός αερόστατου που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα να βρεθεί στον αέρα και τελικά να πέσει στο κενό από ύψος δεκάδων μέτρων.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Φεστιβάλ Αερόστατων Enrique Estrada 2025 στην πολιτεία Ζακατέκας.

Μάρτυρες της τραγωδίας κατέγραψαν με τα κινητά τους τη συγκλονιστική στιγμή που το αερόστατο ταξίδευε στον αέρα, τυλιγμένο στις φλόγες, ενώ ο άνδρας κρεμόταν από ένα σχοινί.

Ο 40χρονος, που ταυτοποιήθηκε ως Λουίσιο Ν., κατάφερε να σώσει δύο άλλα άτομα που βρίσκονταν στο καλάθι του αερόστατου τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Κατάφερε να τους βοηθήσει να ξεφύγουν, ωστόσο, ο ίδιος μπλέχτηκε στα σχοινιά, την ώρα που το αερόστατο σηκωνόταν από το έδαφος.

Οι δύο διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με εγκαύματα πρώτου βαθμού, ενώ ο Λουίσιο χαρακτηρίζεται ήρωας από τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης για την πράξη αυτοθυσίας του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, ενώ η αστυνομία ζήτησε από τους διοργανωτές του φεστιβάλ να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας.

Το συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στα social media.

NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.

The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.

The incident unfolded when the basket caught fire on the ground. In a final act of… pic.twitter.com/BHAY9Bn7xJ

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2025