CUCK

«Είμαι μια κινούμενη μήνυση»: Η ΚΚΚ φωτογραφία του τελευταίου άλμπουμ του Κάνιε Γουέστ ήταν… κλεμμένη

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον φωτορεπόρτερ Πίτερ βαν Άγκτμελ, φέρει τον τίτλο The wedding of two members of the KKK in a barn in rural America και χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια από τον Κάνιε Γουέστ.