Ο Ισραηλινοαμερικανός όμηρος, Ίνταν Αλεξάντερ, επανενώθηκε με την οικογένειά του στο Ισραήλ, μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς.

Ο Αλεξάντερ, ο τελευταίος ζωντανός όμηρος με αμερικανική υπηκοότητα, απελευθερώθηκε μετά από άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Χαμάς στο Κατάρ, που είχαν ως στόχο την εξασφάλιση της απελευθέρωσής του. Οι διαπραγματεύσεις έθεσαν στο περιθώριο τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ενημερώθηκαν μόνο μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Μετά την άφιξή του στο Ισραήλ, ο 21χρονος αγκάλιασε τους δακρυσμένους γονείς του, Γιαέλ και Άντι, καθώς και τα αδέρφια του, που είχαν ταξιδέψει από τις ΗΠΑ στη βάση Ρέιμ, στα σύνορα με τη Γάζα, για να τον υποδεχτούν έπειτα από 584 ημέρες αιχμαλωσίας από τη Χαμάς.

«Κοιτάξτε πόσο μεγαλόσωμος είναι αυτός ο μικρός», είπε ο Αλεξάντερ, καθώς αγκάλιαζε τον μικρό του αδερφό.

Η Χαμάς παρέδωσε τον Αλεξάντερ σε αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού στη βόρεια Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο 21χρονος είπε στους στρατιώτες που τον παρέλαβαν ότι η Χαμάς τον υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια για εβδομάδες ολόκληρες και τον κράτησε σε ένα κλουβί για μεγάλο χρονικό διάστημα με δεμένα τα χέρια και τα πόδια του, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Redemption of Hostages: Staff-Sgt. Edan Alexander, at the emotional reunion with members of his family at Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Family members recited the Shehecheyanu blessing: «…who has granted us life, sustained us and enabled us to reach this occasion.» pic.twitter.com/kaU6ozvzqt

