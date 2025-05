«Παίζεται» η επιστροφή του Ρονάλντο στην Σπόρτινγκ (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BEIN Sports USA» ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, μιας και οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του, με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία, δεν είναι σε καλό δρόμο.

Στην Σπόρτινγκ θεωρούν δεδομένη την πώληση του Βίκτορ Γκιόκερες, με τον Κριστιάνο να εξετάζεται ως η πιο πιθανή λύση για να καλύψει το κενό του Σουηδού στράικερ. Ο 40χρονος ποδοσφαιριστής επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, προκειμένου να γράψει τον ποδοσφαιρικό του επίλογο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

🚨 Sporting CP eyeing Cristiano Ronaldo as replacement for Viktor Gyokeres this summer. The move is becoming an increasingly real possibility in the club’s offices.

Cristiano wants to return to his home and Sporting are ready to welcome him back. He will be available for a free… pic.twitter.com/WnrWtx7qOH

— Football Talk (@FootballTalkHQ) May 12, 2025