Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορείται ο πρώην ιδιοκτήτης των Μπακς (pics)

Αντιμέτωπος με μήνυση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται ο πρώην συνιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς, Μαρκ Λάσρι, την οποία κατέθεσε μία πρώην εργαζόμενή του, κατηγορώντας τον δισεκατομμυριούχο για πολυετή σεξουαλική παρενόχληση και συκοφαντική εκστρατεία εις βάρος της.

Η Τζίνα Στραμ, δικηγόρος και υψηλόβαθμο στέλεχος, υπέβαλε την αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Εκτός από τον Λάσρι, κατηγορούμενοι είναι επίσης η Avenue Capital Group – της οποίας ο Λάσρι είναι συνιδρυτής και CEO – καθώς και η συνιδρύτρια και αδελφή του, Σόνια Γκάρντνερ.

Former Milwaukee Bucks co-owner Marc Lasry was hit by a countersuit seeking $100 million on Thursday from an ex-employee who maintains the billionaire subjected her to years of sexual harassment and a smear campaign. https://t.co/SiouxLAdML https://t.co/SiouxLAdML

— Reuters Sports (@ReutersSports) May 9, 2025