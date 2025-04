Πατέρας Χαλιμπάρτον: «Συγνώμη στον Γιάννη και τους Μπακς» (pic)

Μετά την αψιμαχία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατά τη λήξη του αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς, ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον έκανε ανάρτηση στα social media προκειμένου να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του, τόσο στον ηγέτη των «Ελαφιών», όσο και στις δύο ομάδες.

Όπως δήλωσε ο Έλληνας σταρ, ο πατέρας του αντιπάλου του, τού έδειξε μία πετσέτα με το πρόσωπο του γιου του και τον έβριζε, εξ ου και ο έντονος εκνευρισμός του «Greek Freak».

Λίγη ώρα αργότερα ο Τζον Χαλιμπάρτον έσπευσε να απολογηθεί με ανάρτησή του στο twitter, γράφοντας: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Γιάννη, τους Μπακς και την ομάδα των Πέισερς για τις πράξεις μου μετά το αποψινό παιχνίδι. Αυτή δεν ήταν μια καλή εικόνα ούτε για το άθλημά μας, ούτε για τον γιο μου, και δεν θα επαναλάβω αυτό το λάθος».

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight’s game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again.

