Ανοιξιάτικη ψυχαγωγία: Οι καλύτερες ιδέες για εσάς και την παρέα σας

Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα… Ώρα να αδράξουμε την ευκαιρία και να οργανώσουμε μικρές ή και μεγαλύτερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους μας για να απολαύσουμε την φύση, να χαλαρώσουμε και να αλλάξουμε παραστάσεις. Σε όλα αυτά η ψυχαγωγία έχει τον πρώτο λόγο και εμείς σας έχουμε τις καλύτερες προτάσεις.

Μικρά, φορητά, διαφορετικά σε είδος και βαθμούς δυσκολίας, τα επιτραπέζια παιχνίδια αλλά και τα παζλ έρχονται πρώτα στην λίστα της διασκέδασης είτε πρόκειται για μια εξόρμηση στο βουνό ή την παραλία είτε απολαμβάνετε τον ήλιο στην αυλή σας.

Θα βρείτε τα καλύτερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε επιτραπέζια παιχνίδια και παζλ ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Μάλιστα, θα τα παραλάβετε όλα σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Ανοιξιάτικη ψυχαγωγία με…

Επιτραπέζια παιχνίδια

Εάν δεν έχετε μεγάλη επαφή με τα επιτραπέζια παιχνίδια ή δεν ξέρετε από που να ξεκινήσετε, σας έχουμε μερικές από τις καλύτερες προτάσεις που καλύπτουν σχεδόν όλα τα γούστα για να διασκεδάσει όλη η παρέα. Σας προτείνουμε:

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Kaissa Κωδική Ονομασία / Codenames

Αναδείξτε τον εσωτερικό σας αρχικατάσκοπο με το Codenames! Αυτό το συναρπαστικό επιτραπέζιο παιχνίδι προκαλεί την φαντασία, τη λεπτή και την ικανότητα σας στην ερμηνεία στοιχείων.

Δυο αρχικατάσκοποι γνωρίζουν τις μυστικές ταυτότητες 25 πρακτόρων. Οι υπόλοιποι παίκτες γνωρίζουν τους πράκτορες μόνο από τις Κωδικές Ονομασίες τους. Οι ομάδες συναγωνίζονται για να δουν ποια θα έρθει πρώτη σε επαφή με όλους τους πράκτορες της.

Οι Αρχικατάσκοποι δίνουν μονολεκτικά στοιχεία που μπορεί να συνδέονται με πολλές λέξεις στο τραπέζι. Οι συμπαίκτες τους προσπαθούν να μαντέψουν τις σωστές λέξεις, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγουν αυτές που ανήκουν στην αντίπαλη ομάδα. Και όλοι προσπαθούν να αποφύγουν τον εκτελεστή.

Κατάλληλο για 2-8 παίκτες για 14+ ετών.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Kaissa Οι Άποικοι του Κατάν 2η Έκδοση

Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ΚΑΤΑΝ, ενός παιχνιδιού με δύναμη να σας κρατήσει σε αγωνία για ώρες! Εδώ, εξερευνείτε και ανακαλύπτετε ένα νησί μέσα από την κατασκευή οικισμών, την ανταλλαγή πόρων και την κυριαρχία.

ΚΑΤΑΝ…

… έτσι βαφτίσατε το νησί που μόλις ανακαλύψατε μαζί με τους συντρόφους σας. Είστε οι πρώτοι κάτοικοί του, γι’ αυτό χτίζετε οικισμούς και κατασκευάζετε δρόμους. Και σιγά-σιγά αρχίζει η ανταλλαγή πρώτων υλών ανάμεσα στα χωριά και τις πόλεις. Άλλοτε ο πηλός υπάρχει σε αφθονία, άλλοτε υπάρχει μεγάλη ζήτηση για πέτρες, και όλοι πάντα θέλουν περισσότερο μαλλί, ξυλεία και σιτάρι.

Οι ευκαιρίες για πλουτισμό και εξάπλωση είναι πολλές – για εσάς, αλλά και τους συμπαίκτες σας.

Σύντομα το νησί θα γεμίσει κόσμο, και η αναζήτηση γης και πρώτων υλών θα γίνει όλο και πιο δύσκολη. Στο τέλος, ένα είναι το σίγουρο: μόνο ένας μπορεί να κυριαρχήσει στο Κατάν. Θα είστε εσείς αυτός;

Δεχτείτε την πρόκληση!

Κατάλληλο για 3-4 παίκτες, ηλικίας 10+ ετών.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι AS Shit Happens

Σε όλους μας συμβαίνουν άσχημα γεγονότα… Ταξινόμησέ τα ανάλογα με το πόσο θλιβερά είναι. Ένα έγκαυμα τρίτου βαθμού είναι ΚΑΛΥΤΕΡΟ ή ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ από το να δεις τον πατέρα σου γυμνό;

Κάθε ατυχής κατάσταση βαθμολογείται από το 1 έως το 100, χρησιμοποιώντας τον ΔΕΙΚΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑΣ. Οι παίκτες προσπαθούν να ταξινομήσουν αυτές τις καταστάσεις σύμφωνα με αυτό τον δείκτη. Αν έχεις δίκιο, κρατάς την κάρτα!

Κατάλληλο για 2+ παίκτες 18+ ετών.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι AS Company Talk to the Hand

Προσοχή! Μην κατουρηθείτε πάνω σας. Δεν περιλαμβάνεται καθαρό παντελόνι. Το απόλυτο παιχνίδι για να περάσεις όμορφα το βράδυ σου, τα γενέθλιά σου ή ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο! Ένα εύκολο, γρήγορο, άκρως προκλητικό παιχνίδι! Αν σιχαίνεσαι να διαβάζεις κανόνες, είναι φτιαγμένο για σένα!

Το αφεντικό ρωτά με μία μαύρη κάρτα και οι υπόλοιποι απαντούν με την πιο αστεία λευκή τους κάρτα. Το Αφεντικό θα αποφασίσει (όπως συμβαίνει πάντα άλλωστε!) ποια είναι η πιο αστεία απάντηση και ο παίκτης που την έδωσε κερδίζει τη μαύρη κάρτα. Ο παίκτης με τις περισσότερες μαύρες κάρτες στο τέλος του παιχνιδιού, κερδίζει! Φυσικά, εσείς αποφασίζετε πότε θα τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί και ποτέ!

Μα γιατί το παιχνίδι λέγεται Talk to the Hand; 10 φανταστικές συνονόματες λευκές κάρτες περιέχονται στο σετ. Αν κρατάς μία τέτοια κάρτα και δεν βρίσκεις κάποια άλλη να ταιριάζει με την ερώτηση που παίζεται, τότε η τύχη είναι με το μέρος σου! Παίξε αυτή την κάρτα και με τη γνωστή χειρονομία Talk to the Hand δείξε στους υπόλοιπους πόσο looosers είναι! Το μόνο που χρειάζεται είναι χιούμορ. Τόσο απλό!

Κατάλληλο για 3+ παίκτες 18+ ετών.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Kaissa Dixit Νέα Έκδοση

Το Dixit ξεχωρίζει για την ευχάριστη αλλά και συναρπαστική ατμόσφαιρα που προσφέρει σε παρέες και οικογένειες. Με διαφορετικές εκδοχές, αυτό το παιχνίδι ανοίγει τον δρόμο για ατελείωτες ώρες διασκέδασης.

Το Dixit ανοίγει το παραθυράκι για φαντασία και δημιουργικότητα! Παρουσιάζει πέντε μοναδικές εικόνες και μια μυστηριώδη πρόταση, αφήνοντας τους παίκτες να ερμηνεύσουν και να μαντέψουν ποια εικόνα ανήκει στον αφηγητή. Οι συμμετέχοντες πρέπει να βασιστούν στη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για να βρουν την επιλογή του αφηγητή, αποφεύγοντας παγίδες που θέτουν οι συμπαίκτες τους.

Η νέα ελληνική έκδοση του παιχνιδιού προσφέρει ένα καινούργιο εξώφυλλο, ανανεωμένο και έτοιμο να κεντρίσει το ενδιαφέρον! Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για ομαδικό παιχνίδι μεταξύ 3 έως 8 παικτών, με μια μέση διάρκεια που κυμαίνεται στα 30 λεπτά.

Κατάλληλο για 3-8 παίκτες 8+ ετών.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Winning Moves Monopoly Friends

Ήρθε η ώρα να βρεθείτε μαζί με τους θρυλικούς Friends! Παίξε με τον Ross, την Rachel, την Phoebe, την Monica, τον Joey ή τον Chandler χρησιμοποιώντας πιόνια τα οποία είναι σημαντικά για τον καθέναν: την τσάντα της Rachel, τον δεινόσαυρο του Ross, τα πουλόβερ του Chandler, και την κιθάρα της Phoebe.

Κάντε pi-VOT στο ταμπλό και θυμηθείτε πάλι τις καλύτερες στιγμές στην ιστορία της σειράς, από το Holiday Armadillo, μέχρι και τον περιπετειώδη μα αξέχαστο γάμο της Monica & του Chandler!

Κατάλληλο για 2-6 παίκτες 8+ ετών.

Παζλ

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι πιο χαλαρό που θα εξάψει την φαντασία σας, κρατώντας απασχολημένους για ώρες, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε να λύσετε τα παρακάτω παζλ:

Παζλ Eurographics Yellow Red Blue by Kandinsky Wassily

Η Eurographics αποτελεί ένα από τα διασημότερα brands παγκοσμίως με μεγάλη ποικιλία σε πάζλ 500XLτεμ., 1000Lτεμ., πόστερς και παιχνιδιών τράπουλας. Όλα της τα προιόντα είναι κατασκευασμένα από 100% οικολογικά υλικά, ακολουθώντας τα υψηλότερα stadard κατασκευής και πιστοποίησης από διάφορους ανεξάρτητους φορείς.

Ειδικότερα τα παζλ είναι από ανακυκλωμένο σκληρό χαρτόνι πάχους 2,00mm (ελάχιστες μάρκες έχουν αυτό το πάχος), οικολογικά μελάνια εκτύπωσης no-toxic βασισμένο σε λαχανικά. Τα κομμάτια ταιριάζουν απόλυτα και κανένα δεν είναι ίδιο μεταξύ τους χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία Smart-Cut® που πατεντάρει η Εurographics.

Το δέσιμο μεταξύ των κομματιών είναι σφιχτό τόσο όσο να επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση πολλαπλών κομματιών μιας περιοχης του πάζλ δίχως να καταστρέφεται και η θεματολογία των εικόνων της αποτελέι από μόνη της έναν λόγο ώστε να έχετε στα χέρια σας ένα Premium προιόν με θέματα από τους γνωστότερους ζωγράφους και καλλιτέχνες.

Παζλ 2D Ravensburger Ξαστεριά

Κάντε ένα διάλειμμα από τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής και ανακαλύψτε τον κόσμο των παζλ της Ravensburger. Η τεχνολογία Softclick που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του παζλ εξασφαλίζει ότι κάθε κομμάτι ταιριάζει άψογα μεταξύ του και δεν χρειάζεται κόλληση.

Τα παζλ υψηλής ποιότητας της Ravensburger είναι παγκοσμίως γνωστά και προσφέρουν μια διασκεδαστική εμπειρία παζλ με την οικογένεια, τους φίλους ή μόνοι. Κατάλληλο ως δώρο για ένα άτομο κάθε ηλικίας!