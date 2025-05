Ο Notorious B.I.G. ζήτησε συγγνώμη από τις Xscape λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία του

Ο Notorious B.I.G. φέρεται να συμφιλιώθηκε με τις Xscape, ένα αμερικανικό γυναικείο συγκρότημα από την Ατλάντα της Τζόρτζια, το οποίο σχηματίστηκε το 1990 από τις Kandi Burruss, Tameka Cottle, γνωσή ως Tiny Harris, Tamika Scott και LaTocha Scott, λίγο πριν από το θάνατό του.

Σε συνέντευξή τους στο The Morning Hustle την Τετάρτη 30 Απριλίου, η Tameka «Tiny» Harris και η Kandi Burruss του R&B συγκροτήματος αναφέρθηκαν σε ένα άγνωστο μέχρι πρότινος περιστατικό: ο Biggie Smalls φέρεται να τους ζήτησε συγγνώμη λίγο πριν από το θάνατό του, αφού προηγουμένως τις είχε ντισάρει ελαφρώς στο single του 1994 «Just Playing (Dreams)».

«Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν»

Στο κομμάτι, ο Notorious B.I.G. ανέφερε ότι θα ήθελε να κάνει σεξ με διάφορες διασημότητες, μεταξύ των οποίων η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Μαράια Κάρεϊ, η Τζάσμιν Γκάι και τα μέλη του Xscape.

«I’ll f— RuPaul before I f— them ugly-a– Xscape bitches», ραπάρει στο κομμάτι.

Σύμφωνα με την Harris και την Burruss, ο Biggie φέρεται να ζήτησε συγγνώμη σε ένα afterparty των Soul Train Awards το 1997. «Κάποιος ήρθε, δεν ξέρω αν ήταν ο Diddy, και [μας] είπε: «Ο Biggie θέλει να σας μιλήσει», είπε η Harris. «Εγώ απλά είπα, ‘Πάω να δω τι έχει να μας πει’».

«Και ξέρετε, ήταν πολύ καλός, ζήτησε συγγνώμη και βασικά είπε: ‘Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ άσχημος. Εσείς είστε πανέμορφες και ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για οτιδήποτε [είπα]».

Σύμφωνα με την Harris, ο Notorious B.I.G. φέρεται να πέθανε «πιθανότατα είκοσι, τριάντα λεπτά μετά από αυτό».

«Ήταν υπέροχο που άκουσα ότι αναγνώρισε το λάθος του», κατέληξε.

«Biggie: I Got A Story To Tell».

Ο ράπερ από το Μπρούκλιν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «Ready to Die» το 1994 και μετά θάνατον, το 1997, κυκλοφόρησε το άλπουμ «Life After Death» που έφερε την υπογραφή του.

Το τελευταίο είναι ένα από τα μοναδικά hip-hop άλμπουμ που πούλησε δέκα εκατομμύρια αντίτυπα.

Στις 9 Μαρτίου του 1997, ο Biggie έφευγε από ένα afterparty των Soul Train Awards όταν ένας άνδρας που βρίσκονταν σε μια μαύρη Chevrolet Impala άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του με αποτέλεσμα τον θάνατο του.

To 2021, η ζωή του Biggie Smalls απασχόλησε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Biggie: I Got A Story To Tell». Η ταινία βασίστηκε σε σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις, παρουσιάζοντας τον βίο του σε όλα τα πλάκη και μήκη του: από hustler σε βασιλιά της ραπ.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Netflix