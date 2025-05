Οριστικό: O Aντσελότι αναλαμβάνει τη Βραζιλία το καλοκαίρι

Ο Κάρλο Αντσελότι φαίνεται πως θα αναλάβει την εθνική ομάδα της Βραζιλίας το ερχόμενο καλοκαίρι με στόχο να την οδηγήσει στο Μουντιάλ του 2026.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Εντνάλντο Ροντρίγκες, πρόεδρο της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (CBF), για να αναλάβει τα ηνία της «Σελεσάο» και σε λίγους μήνες θα αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

