Αντσελότι: Χαλάει η συμφωνία με την Βραζιλία λόγω… αστρονομικής πρότασης από τη Σαουδική Αραβία

Ο Κάρλο Αντσελότι θεωρείται δεδομένο πως θα αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν. Όλα τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, μάλιστα, ήθελαν τον επιτυχημένο Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται μια ανάσα από τον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας.

Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον διάσημο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal του «Καρλέτο» με τη «Σελεσάο» φαίνεται να χαλάει, αφού η μεν Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία θέλει να σφραγίσει τη συμφωνία μαζί του και να αναλάβει άμεσα την ομάδα, ενώ η δε Ρεάλ δεν του επιτρέπει να αποχωρήσει άμεσα, αφού δεν θέλει να πληρώσει τη σχετική ρήτρα για να σπάσει το συμβόλαιο.

🚨🛑 The Brazilian Federation has NO plans to wait long for Real Madrid and Carlo Ancelotti to clarify exit process.

Real Madrid will NOT pay any exit fee and Brazil will NOT wait, as deal can now collapse as @Relevo reported.

Jorge Jesus remains an option on CBF list. pic.twitter.com/HX7ym00CdK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2025