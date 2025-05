Άφησε να τον δαγκώσουν φίδια 200 φορές για το καλό της επιστήμης

Ο Tim Friede, πρώην μηχανικός φορτηγών από τις ΗΠΑ, έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 700 ενέσεις δηλητηρίου και έχει δεχθεί πάνω από 200 δαγκώματα από μερικά από τα πιο θανατηφόρα φίδια του κόσμου: μάμπες, κόμπρες, ταϊπάν και κράιτ.

Το αρχικό του κίνητρο ήταν η προσωπική του προστασία κατά τον χειρισμό φιδιών, όμως η ασυνήθιστη αποστολή του σύντομα απέκτησε έναν ευρύτερο σκοπό.

Ο ίδιος δηλώνει πως δεν ξεκίνησε με επιστημονική πρόθεση: «Δεν ήθελα να πεθάνω. Δεν ήθελα να χάσω ένα δάχτυλο ή να μην πάω στη δουλειά μου», είπε σε συνέντευξή του στο BBC.

Όμως με τον καιρό, όπως προσθέτει, «έγινε τρόπος ζωής».

Η εθελοντική του αυτοέκθεση στο δηλητήριο είχε τελικά έναν σκοπό: να συμβάλει στη δημιουργία ενός καθολικού αντίδοτου για τα δαγκώματα φιδιών — μια απειλή που σκοτώνει έως και 140.000 ανθρώπους κάθε χρόνο και αφήνει τριπλάσιο αριθμό με ακρωτηριασμούς ή μόνιμες αναπηρίες.

