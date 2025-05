Ο γηραιότερος άνθρωπος στην υφήλιο, η βραζιλιάνα καλόγρια Ινά Καναμπάχο Λούκας, (στην εικόνα πάνω από catholicnewsagency) απεβίωσε χθες Τετάρτη σε ηλικία 116 ετών, έκανε γνωστό η κοινότητα μοναστηριών θηρεσιανών αδελφών, στις τάξεις της οποίας ανήκε και ζούσε, στην πόλη Πόρτο Αλέγκρε.

We are saddened to confirm that Inah Canabarro Lucas, World’s Oldest Person, has died at age 116. Ethel Caterham of the United Kingdom is now the World’s Oldest Person. May Sister Inah Rest in Peace.

