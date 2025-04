Ξεκινά το συνέδριο Historical Materialism Athens 2025

Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 27 Απριλίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο μαρξιστικό συνέδριο, το μεγαλύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως σημειώνουν οι οργανωτές «πάνω από 400 εισηγήσεις θα αναμετρηθούν με όλα τα ανοιχτά ερωτήματα που αφορούν το πώς όχι μόνο θα κατανοήσουμε τον σύγχρονο κόσμο αλλά και θα μπορέσουμε να τον αλλάξουμε: από την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη έως τη συνενοχή του ιμπεριαλισμού σε πρακτικές γενοκτονίας και την άνοδο των ακροδεξιών πολιτικών ρευμάτων».

Κεντρική πρόκληση ι «το πώς θα μπορέσει ο κόσμος της ζωντανής εργασίας να οργανωθεί και να απαντήσει σε αυτή τη συνθήκη, ανοίγοντας νέους δρόμους μετασχηματισμού και χειραφέτησης, ενώ κοινή παραδοχή συνιστά ότι η κριτική μαρξιστική παράδοση εξακολουθεί να αποτελεί αναντικατάστατη θεωρητική αφετηρία για κάθε πολιτική της ρήξης και του μετασχηματισμού».

Το συνέδριο Historical Materialism Athens διοργανώνεται στην Αθήνα σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη των εκδόσεων Εκτός Γραμμής.

Πραγματοποιείται δε για τρίτη φορά, έπειτα από δύο πολύ επιτυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις, το 2019 και το 2023. Το συνέδριο αποτελεί τμήμα του διεθνούς δικτύου των συνεδρίων Historical Materialism που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του διεθνούς μαρξιστικού μαρξιστικού περιοδικού Historical Materialism. Research in Critical Marxist Theory,

Ανάλογα συνέδρια διοργανώνονται στο Λονδίνο, τη Βαρκελώνη, την Κωνσταντινούπολη, το Μόντρεαλ, το Παρίσι, την Κλουζ κ.α.

Συνέδριο στα αγγλικά, με δυνατότητα διερμηνείας στις ολομελειακές συνεδρίες

Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά, εκτός από τις ολομελειακές συνεδρίες (plenaries) του συνεδρίου, θα παρέχεται διερμηνεία στα ελληνικά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Όσες και όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της διερμηνείας, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους smartphone και ακουστικά, καθώς και να συνδεθούν εγκαίρως στην πλατφόρμα Zoom.

Για συμμετέχουσες/οντες που δεν διαθέτουν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, διατίθεται δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου hmathens, με κωδικό πρόσβασης hmathens.

Το σύνδεσμο για το Zoom θα τον βρείτε στον χώρο του συνεδρίου.

Οι μεγάλες ολομελειακές συνεδρίες

Στο συνέδριο, πέραν των 400 και πλέον εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθούν και τέσσερις ολομελειακές συζητήσεις, plenaries:

Πέμπτη 24 Απριλίου, 7μ.μ., Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ

Technology, Artificial Intelligence and Work / Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Εργασία

Gavin Mueller, «AI and the automation of everything»

Matteo Pasquinelli, «Knowledge automation from the perspective of value form and labour form»

Ευγενία Σιαπέρα, Χάρης Παπαευαγγέλου, «State, platform capitalism and infrastructural power: Μicrosoft’s data centres in Greece 2.0»

Συντονισμός: Αλέξανδρος Μινωτάκης

Παρασκευή 25 Απριλίου, 7μ.μ., Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ

Migration at the Core. Working-Class Politics, the Far Right, and Strategies for Resistance / Η μετανάστευση στον πυρήνα: Η πολιτική της εργατικής τάξης, η άκρα δεξιά και οι στρατηγικές για την αντίσταση

Manuela Bojadžijev, «Contestations over migration»

Bernd Kasparek, «A territorial union? Europe after the summer of migration»

Giorgio Grappi, «Organising in transnational disorder: Coming to terms with the Third World War we are in»

Γιώργος Μανιάτης, «Migration struggles for justice and the authoritarian backlash»

Συντονισμός: Όλγα Λαφαζάνη

Σάββατο 26 Απριλίου, 7μ.μ., Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ

Combating the Far Right: Struggles and Theory / Αντιπαλεύοντας την άκρα δεξιά: Αγώνες και θεωρία

Houria Bouteldja, «To combat fascism, we must more than everything combat those responsible for fascisation»

Στάθης Κουβελάκης, «Can the Left take back the popular classes from the Far Right?»

Nantina Vgontzas, «From disincorporation to degrowth: Working-class politics in the protectionist turn»

Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη «Gender and/in the nation: Converging and diverging discourses»

Συντονισμός: Παναγιώτης Σωτήρης

Κυριακή 27 Απριλίου, 5μ.μ., Αμφ. Καράγιωργα ΙΙ

Palestine, Internationalism, and the Left / Η Παλαιστίνη, ο διεθνισμός και η αριστερά

Adam Hanieh, «Disrupting the fossil order: Palestine and imperialism at a time of collapse»

Robert Knox, «Liberatory legality? Capitalism, racism and legal form in Palestine»

Rafeef Ziadah, «From Gaza to the shop floor: Building worker solidarity and rank-and-file organising for Palestine»

Riya Al’Sanah, «Palestine, settler colonialism, and the struggle for justice»

Συντονισμός: Άλκηστη Πρέπη

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στην είσοδο του συνεδρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ .