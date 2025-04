Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε προσωρινή εκεχειρία των μαχών στην Ουκρανία, για «ανθρωπιστικούς λόγους». Είπε ότι αναμένει από το Κίεβο να ακολουθήσει το παράδειγμά της Ρωσίας και δήλωσε ότι αυτό θα είναι ένα τεστ για το κατά πόσον το «καθεστώς» ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σουμπίνα, δήλωσε ότι το Κίεβο παραμένει προσηλωμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών και εμφανίστηκε επιφυλακτικός κατά πόσο θα τηρηθεί επικαλούμενος «ένα μακρύ ιστορικό» που οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου «δεν ταιριάζουν με τις πράξεις του».

Ο ηγέτης της Ρωσίας ανακοίνωσε πως η εκεχειρία τίθεται σε εφαρμογή από το απόγευμα του Σαββάτου και θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Ο ίδιος ανέφερε ακόμα ότι η Ουκρανία παραβίασε το μορατόριουμ για τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές περισσότερες από 100 φορές.

Ανέφερε δε στον αρχηγό του Ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ να είναι έτοιμος να δοθεί απάντηση στις επιθετικές ενέργειες της Ουκρανίας σε περίπτωση που αυτές λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

Επικαλέστηκε «ανθρωπιστικούς λόγου» για την «πασχαλινή εκεχειρία« και διέταξε «να σταματήσουν όλες οι στρατιωτικές ενέργειες για την περίοδο αυτή». Υποθέτουμε, είπε, «ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμά μας». Ταυτόχρονα, προειδοποίησε πως «τα στρατεύματά μας πρέπει να είναι έτοιμα να αποκρούσουν πιθανές παραβιάσεις της εκεχειρίας και προκλήσεις από τον εχθρό».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια ανάρτησή του στο X έγραψε πως «τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στον ουρανό μας αποκαλύπτουν την πραγματική στάση του Πούτιν απέναντι στο Πάσχα και στην ανθρώπινη ζωή», χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για απάντηση στην προσωρινή διακοπή μαχών που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν διευκρίνισε εάν θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

«30 ώρες αντί για 30 ημέρες», σχολίασε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ με την προσμονή «να δούμε τις ρωσικές δυνάμεις να σταματούν πραγματικά τα πυρά προς όλες τις κατευθύνσεις» και καλώντας «όλους τους εταίρους μας και τη διεθνή κοινότητα να επαγρυπνούν». Μόνο οι πράξεις, όχι τα λόγια, είπε «αποκαλύπτουν την αλήθεια: αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε και συνεχίζεται μόνο εξαιτίας της Ρωσίας».

Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.

Στο μεταξύ, η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα πως ανέκτησε τον προτελευταίο οικισμό που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, αποπερατώνοντας σχεδόν πλήρως την ανακατάληψη αυτής της περιοχής που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης το καλοκαίρι του 2024.

After months of defense, Russian forces push back AFU in Kotlyno, Shevchenko, and Yelizavetovka. Fighting now nears Mirolyubovka and key supply lines to Pokrovsk. #Russia #Ukraine #Donetsk #warupdate pic.twitter.com/wPOZ3R1ULt

«Κατά τη διάρκεια επιθετικών επιχειρήσεων, οι μονάδες της στρατιωτικής ομάδας Βορρά απελευθέρωσαν το χωριό Ολέσνια, στην περιφέρεια του Κουρσκ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Με την ανάκτηση αυτού του μικρού παραμεθόριου χωριού, παραμένει μονάχα ένα, εκείνο του Γκόρναλ, που τελεί ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου της Ρωσίας, Valery Gerasimov, δήλωσε το Σάββατο ότι τα στρατεύματα έχουν ανακαταλάβει περισσότερο από το 99% των εδαφών που κατέλαβε η Ουκρανία στην περιοχή Κουρσκ σε μια εισβολή που ξεκίνησε τον Αύγουστο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ σχετικά με την περιοχή του Κουρσκ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα «κρατούν τις θέσεις τους».

Έγραψε: «Μόλις έλαβα μια αναφορά από τον αρχιστράτηγο Oleksandr Syrskyi. Σήμερα, οι δυνάμεις μας συνέχισαν τη δραστηριότητά τους στο έδαφος της περιοχής του Κουρσκ και κρατούν τις θέσεις τους. Στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, οι πολεμιστές μας προχώρησαν και επέκτειναν τη ζώνη ελέγχου μας».

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν εκατοντάδες αιχμαλώτους στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.

The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025