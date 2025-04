«Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού» – Τι λένε στην Ιταλία (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι οφ της Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να ετοιμάζονται για τις κρίσιμες μάχες με τους «μερένγκες» ώστε να εκπληρώσουν τον πρώτο στόχο τους που είναι η πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα και στο χτίσιμο του ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου που είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται απλά κάποιες… ενέσεις ποιότητας για να είναι ακόμα καλύτερο σε σχέση με φέτος.

Ένας παίκτης που έχει συνδεθεί αρκετά με τον Ολυμπιακό είναι ο Τάισον Γουόρντ που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Παρί και έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Τιάγκο Σπλίτερ, βοηθώντας τα μέγιστα ώστε οι Γάλλοι να είναι στα πλέι οφ.

Olympiacos Piraeus had Alpha Diallo as their target but the player renewed with Monaco for 3 seasons.

Tyson Ward is another name on the list. Olympiacos likes him a lot, his contract with Paris is expiring.

Talks have already been made, also NBA chances for him.#Transfers pic.twitter.com/YsXUhj5xvJ

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) April 19, 2025