Η Βόρεια Κορέα αποφάσισε να προβάλει… κάτι σαν Premier League

Χαράς ευαγγέλια για το φιλοθέαμον κοινό στη Βόρειο Κορέα! Ο πρόεδρος της χώρας Κιμ Γιουνγκ Ουν αποφάσισε να… προσφέρει στον λαό του τη μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Premier League, αφού συμφώνησε να προβάλλονται οι αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Μέχρι εδώ, όλα καλά. Το πρόβλημα που… ίσως εντοπίσει κανείς, αφορά στο πώς ακριβώς θα προβάλλονται οι συγκεκριμένοι αγώνες. Δηλαδή μετά από βαριά επεξεργασία, λογοκρισία -όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο- όπως στην περίπτωση οποιασδήποτε αναφοράς στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και φυσικά αφού πρώτα «εξαφανιστεί» κάθε σημάδι παρουσίας Νοτιοκορεατών ποδοσφαιριστών, όπως του σπουδαίου Χιουνγκ-Μιν Σον, της Τότεναμ!

Πιο συγκεκριμένα, στους όρους που έθεσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν ώστε να επιτραπεί η προβολή των αγώνων του αγγλικού πρωταθλήματος, περιλαμβάνεται η μικρότερη συνολική διάρκειά τους, η «απουσία» παικτών από τη Νότιο Κορέα, η… εξαφάνιση της αγγλικής γλώσσας, όπως φυσικά και το προφανές: κανένα ματς δεν θα προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

Όλοι οι αγώνες θα περνούν από πολλά φίλτρα και βαρύτατη επεξεργασία πριν φτάσουν στα μάτια του Βορειοκορεάτη πολίτη, κάτι που φυσικά σημαίνει ότι π.χ. αν ή έκβαση ενός αγώνα ή ένας ολόκληρος τίτλος κριθεί με γκολ Νοτιοκορεάτη, ή με κάποιον αντίστοιχα απαγορευτικό για το καθεστώς, τρόπο, τότε κανείς στη χώρα δεν θα… μάθει ποτέ τι πραγματικά συνέβη!

Ακολουθούν οι… όροι και οι προϋποθέσεις που θα ισχύσουν στην βορειοκορεατική έκδοση της Premier League:

1) Τα ματς δεν θα μεταδίδονται ζωντανά και θα μοντάρονται πριν προβληθούν.

2) Κάθε ματς θα διαρκεί 60 λεπτά.

3) Οποιοδήποτε αγγλικό κείμενο εντός γηπέδου, θα καλύπτεται από βορειοκορεατικά γραφικά.

4) Κάθε πλάνο Νοτιοκορεάτη ποδοσφαιριστή θα αφαιρείται (Σον – Τότεναμ, Κιμ – Μπρέντφορντ, Χουάνγκ – Γουλβς).

5) Κάθε πλάνο που θα περιέχει μηνύματα και σύμβολα υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας θα αφαιρείται.

