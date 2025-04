Θανατοποινίτης, 42 ετών, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή ενώπιον εκτελεστικού αποσπάσματος στη Νότια Καρολίνα, στη δεύτερη εκτέλεση διά τυφεκισμού που έγινε σ’ αυτήν την αμερικανική πολιτεία σε διάστημα πέντε εβδομάδων (στη φωτογραφία από S.C. Department of Corrections, επάνω, ο θάλαμος εκτέλεσης όπως φαίνεται από την αίθουσα μαρτύρων – κάτω από το κάλυμμα είναι η ηλεκτρική καρέκλα).

Είχε προηγηθεί η εκτέλεση του Μπραντ Σίγκμον, η οποία ήταν η πρώτη αυτού του είδους στις ΗΠΑ μετά το 2010.

Officials in South Carolina gave remarks to the media on the firing squad execution of Mikal Mahdi, who was convicted of killing three people and numerous other spree crimes in 2004. pic.twitter.com/gWpcmu1asq

Ο Μάικαλ Μάντι είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία το 2004 του Τζέιμς Μάγιερς, ενός 56χρονου αστυνομικού. Είχε ομολογήσει επίσης πως τρεις ημέρες νωρίτερα είχε σκοτώσει έναν υπάλληλο σε μίνι μάρκετ.

Η εκτέλεση διά τυφεκισμού έγινε από τριμελές απόσπασμα στις 6:01 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:01 ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα), σύμφωνα με την ανακοίνωση της σωφρονιστικής υπηρεσίας της Νότιας Καρολίνας.

Ο θανατοποινίτης ήταν δεμένος χειροπόδαρα σε καρέκλα, του φόρεσαν κουκούλα στο κεφάλι και είχε έναν χάρτινο στόχο τοποθετημένο στο σημείο της καρδιάς, αφηγήθηκαν σε συνέντευξη Τύπου δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στην εκτέλεση.

«Απόψε, η πολιτεία της Νότιας Καρολίνας τον εκτέλεσε διά τυφεκισμού, μια αποτρόπαια πράξη βγαλμένη από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Ιστορίας που δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία», δήλωσε ο Ντέιβιντ Βάις, ένας από τους δικηγόρους του Μάντι.

Mikal Mahdi has been executed

“The question is not whether Mikal deserved to die, the question is whether we deserve to kill” said Rev. Hillary Taylor of South Carolinians for alternatives to the death penalty pic.twitter.com/9Wn5E5rXnV

— Meg Gonyo (@MegGonyo) April 11, 2025