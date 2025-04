Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταληφθούν «μεγάλες περιοχές που θα προστεθούν στις περιοχές ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ», μεταδίδουν οι Times of Israel. Καλεί επίσης τους κατοίκους της Γάζας «να δράσουν τώρα για να ανατρέψουν τη Χαμάς και να επιστρέψουν όλους τους ομήρους».

Ο Κατς δεν διευκρίνισε την έκταση της περιοχής που σκοπεύει να καταλάβει το Ισραήλ.

Defense Minister Israel Katz says the IDF is expanding its offensive against Hamas in Gaza, saying that troops will move to clear areas “of terrorists and infrastructure, and capture extensive territory that will be added the State of Israel’s security areas.”

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 2, 2025