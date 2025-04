Η επανέναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 322 παιδιών μέσα σε δέκα ημέρες στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η UNICEF (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Η κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός και η επανέναρξη εντατικών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας είχε αποτέλεσμα κατά πληροφορίες τον θάνατο τουλάχιστον 322 παιδιών και τους τραυματισμούς άλλων 609», μ’ άλλα λόγια «κατά μέσο όρο 100 παιδιά σκοτώνονταν ή ακρωτηριάζονταν καθημερινά τις προηγούμενες δέκα ημέρες», εξηγεί δελτίο Τύπου της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία.

Palestinian children were dressed in shrouds to cover their new clothes, after Israeli air attacks on Gaza killed them on the first day of Eid al-Fitr. pic.twitter.com/LduVMzW4hc

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 31, 2025