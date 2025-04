Τουλάχιστον 42 σοροί και 183 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες μετά από νέες επιθέσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε στο Telegram, το Ισραήλ έχει σκοτώσει 1.042 Παλαιστίνιους και έχει τραυματίσει 2.542 άλλους μετά που «έσπασε» την εκεχειρία στις 18 Μαρτίου.

Συνολικά, 50.399 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου, ενώ έχουν τραυματιστεί 114.583.

Βίντεο από επίθεση στο Ισραήλ στη νότια Γάζα:

The moment an Israeli warplane bombed a house in the Al-Zanah area, east of Khan Younis in Gaza, just moments ago using U.S.-made missiles. pic.twitter.com/366lHWWszK

Το Ισραήλ σκότωσε τον δημοσιογράφο Μοχάμεντ Σαλέχ αλ-Μπαρνταουίλ, τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά σε επίθεση στο σπίτι τους στη Χαν Γιουνίς.

Ο δημοσιογράφος εργαζόταν για το Sawt Al-Aqsa Radio, ενώ το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα ανακοίνωσε ότι με τον θάνατο του αλ-Μπαρνταουίλ οι νεκροί εργαζόμερνοι σε ΜΜΕ στον παλαιστινιακό θύλακα έφτασαν τους 209.

«Καλούμε τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, την Ομοσπονδία Αράβων Δημοσιογράφων και όλους τους δημοσιογραφικούς φορείς σε όλες τις χώρες του κόσμου να καταδικάσουν αυτά τα συστηματικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: Palestinian journalist Mohammed Saleh al-Bardawil, his wife, and their three children have been killed in an Israeli airstrike on their home in Khan Younis. Al-Bardawil was a broadcaster for Al-Aqsa Radio, a major Palestinian media outlet that provides news, religious… https://t.co/gkzGTjn0vn pic.twitter.com/QG6kdxoZeL

— Drop Site (@DropSiteNews) April 1, 2025