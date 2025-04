«Βασικός στόχος του Ολυμπιακού ο Ντιαλό»

Την περίπτωση του Άλφα Ντιαλό της Μονακό φαίνεται πως εξετάζει ο Ολυμπιακός, ενόψει της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματεό Αντρέανι.

Συγκεκριμένα, σε τιτίβισμά του στο Χ, αναφέρει πως το συμβόλαιο του παίκτη λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, με πολλέςομάδες να έχουν εξετάσει την περίπτωσή του, αλλά το ενδιαφέρον των Πειραιωτών να είναι έντονο. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τον Ντιαλό ως «βασικό στόχο» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Alpha Diallo.

The player’s contract expires at the end of the season.

Several teams have asked information.

Olympiacos Piraeus strongly interested, main objective.

AS Monaco also wants to renew him. pic.twitter.com/5q4lpDdK9E

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 31, 2025