Ένα ακόμη σοκαριστικό βίντεο που αποτυπώνει το μέγεθος του σεισμού, στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/3) και έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Να σημειωθεί πως μέχρι τώρα οι νεκροί στη Μιανμάρ έχουν ξεπεράσει τους 1.700, ενώ στην Ταϊλάνδη είναι τουλάχιστον 17. Παράλληλα χιλιάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι.

Το βίντεο που ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας είναι από την Μπανγκόκ και καταγράφει τη στιγμή του δυνατού σεισμού. Συγκεκριμένα βλέπουμε έναν από τους πολλούς ουρανοξύστες της πόλης να ταρακουνάται με το νερό της πισίνας του να χύνεται έξω.

Την ίδια στιγμή, ένας καθαριστής τζαμιών κρέμεται από το ψηλό κτίριο και προσπαθεί από κάπου να πιαστεί και να προστατευτεί από τα ορμητικά νερά που πέφτουν.

Δείτε το βίντεο:

A man working, was seen hanging on the side of a skyscraper just as the 7.7 magnitude earthquake struck Bangkok, Thailand. pic.twitter.com/GZb18YUcV0

— Liberacrat™️ (@Liberacrat) March 29, 2025