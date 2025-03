Απίστευτο σκηνικό στο Μπαρτσελόνα – Οσασούνα: Ο διαιτητής φάνηκε να πανηγυρίζει το χαμένο πέναλτι του Όλμο (vid)

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 3-0 την Οσασούνα στον εξ αναβολής αγώνα της 27 αγωνιστικής της La Liga σε ένα ματς που μετά το τέλος του αγώνα είχε έντονο παρασκήνιο και… τρίτο ημίχρονο.

Απο τη μία η Οσασούνα έκανε ένσταση για τη συμμετοχή του Ινίγκο Μαρτίνεζ με την Μπαρτσελόνα, καθώς αποχώρησε ως τραυματίας απο την εθνική Ισπανίας και βάση κανονισμών δεν επιτρεπόταν να αγωνιστεί, με βάση τους φιλοξενούμενους.

Απο την άλλη, το απίθανο σκηνικό με τον διαιτητή του αγώνα, αφού φάνηκε να πανηγυρίζει κατά της Μπαρτσελόνα. Συγκεριμένα, στο 18′ η Μπαρτσελόνα κέρδισε πέναλτι και ο Ντάνι Όλμο ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Ερέρα να αποκρούει και τον ρέφερι να φαίνεται ότι πανηγυρίζει.

Στην πρώτη εκτέλεση του πενάλτι του Όλμο λοιπόν. ο διαιτητής, όπως μπορεί να δει κανείς και στο βίντεο φαίνεται σαν να πανηγυρίζει την στιγμή που απεκρούει ο Ερέρα το πέναλτι.

DID THE REF CELEBRATE WHEN OLMO MISSED THE PEN? 😭😭😭

pic.twitter.com/hWAH1SBCMi

— ᴘɢ² (@angrygavi) March 28, 2025