Μπορεί οι έμμεσες συνομιλίες για εκεχειρία στην Ουκρανία να συνεχίζονται, ωστόσο το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθέσεις που εξαπολύουν Κίεβο και Μόσχα.

Το Al Jazeera, σε ρεπορτάζ του, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί η Ουκρανία επιτίθεται σε περιοχές της δυτικής Ρωσίας κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών.

Η περιγραφή είναι χαρακτηριστική.

Μικρές ομάδες πεζικού υποστηριζόμενες από τεθωρακισμένα οχήματα, πολλούς εκτοξευτές ρουκετών, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη προσπαθούν να καταλάβουν ένα χωριό.

Επιτίθενται εδώ και μέρες, παρά τις σφοδρές αντεπιθέσεις, τους βομβαρδισμούς και τις επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τις ανοιξιάτικες βροχές, το βρεγμένο έδαφος και την έλλειψη σωτήριων φυλλωμάτων στα δέντρα γύρω από το χωριό, τα οποία μπορούσαν να καλύψουν στρατιώτες με καμουφλάζ.

«Η κατάσταση παραμένει τεταμένη», διαπιστώνει ένας πολεμικός ανταποκριτής.

Αυτό που ακούγεται σαν ένα αδιάφορο, επαναλαμβανόμενο ρεπορτάζ από την ανατολική Ουκρανία είναι στην πραγματικότητα μια αποστολή του διακείμενου φιλικά στο Κρεμλίνο πολεμικού ανταποκριτή, Γιούρι Κοτιόνοκ από την ολοκαίνουργια πρώτη γραμμή του πολέμου.

Η περιοχή είναι το Μπέλγκοροντ στη δυτική Ρωσία, μια επίπεδη περιοχή με βελανιδιές και ορυχεία σιδηρομεταλλεύματος 700 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Το μέρος είναι η Ντεμιντόβκα, ένα μικρό χωριό με λιγότερους από 300 κατοίκους, όπου οι σοβιετικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Ντεμιντόβκα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα με τη βόρεια ουκρανική περιοχή του Σούμι, όπου οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να προελάσουν και υποχώρησαν πριν από τρία χρόνια.

Το χωριό βρίσκεται επίσης περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της Σούντζα, μιας άλλης ξεχασμένης πόλης στη γειτονική ρωσική περιοχή του Κουρσκ, η οποία ανακαταλήφθηκε νωρίτερα αυτό τον μήνα μετά από έξι και πλέον μήνες ουκρανικής κατοχής.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα μεταξύ της Σούντζα και των ουκρανικών συνόρων και φαίνονται αποφασισμένες να καταλάβουν ένα στήριγμα στο Μπέλγκοροντ, λένε Ουκρανοί παρατηρητές.

«Δεν πρόκειται για επίθεση. Πρόκειται για αντεπιθέσεις για να αποσπάσουν μέρος των ρωσικών δυνάμεων από τις μάχες στην περιοχή του Κουρσκ», δήλωσε στο Al Jazeera ο Βολοντίμιρ Φεσένκο, επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης Penta στο Κίεβο.

Ουκρανοί πολιτικοί ή στρατιωτικοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει την επιχείρηση στο Μπέλγκοροντ, μια παρόμοια σιωπή με αυτή που κράτησαν για την εκστρατεία του Μαΐου 2023 από δύο μικρές ομάδες Ρώσων υπηκόων που πολεμούν για την Ουκρανία.

Οι ομάδες αυτές πέρασαν στο Μπέλγκοροντ, καταλαμβάνοντας για λίγο το χωριό Νοβάγια Ταβολζάνκα, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ντεμιντόβκα.

Η κατάληψη συγκλόνισε το Κρεμλίνο, δείχνοντας πόσο απροετοίμαστες ήταν οι ρωσικές παραμεθόριες περιοχές για επιθέσεις ακόμη και από μικρές ομάδες στρατιωτών, καθώς οι περιφερειακές αρχές διέθεσαν λανθασμένα ομοσπονδιακά κονδύλια για την ενίσχυση των περιοχών τους και απέτυχαν να οργανώσουν την απομάκρυνση των αμάχων, σύμφωνα με το AJ.

Αυτές τις ημέρες, οι αναλυτές συμφωνούν ότι το Κίεβο χρειάζεται τη νέα επιχείρηση στο Μπέλγκοροντ για να δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη που θα αποτρέψει τις ρωσικές δυνάμεις από το να περάσουν στο Σούμι ή να εντείνουν την πίεση στη στρατηγικής σημασίας ανατολική πόλη Ποκρόφσκ.

Οι Ουκρανοί «δεν χρειάζονται επ’ ουδενί αυτές τις δυνάμεις να προχωρήσουν προς το Σούμι ή να εμφανιστούν κοντά στο Ποκρόφσκ», δήλωσε στο Al Jazeera ο Νικολάι Μιτρόχιν, ερευνητής του Πανεπιστημίου της Βρέμης στη Γερμανία.

Η περιοχή του Μπέλγκοροντ, όπου οι Ουκρανοί προελαύνουν, είναι «σχετικά εύκολος στόχος, καθώς βρίσκεται χαμηλότερα από τα υψώματα που ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις στο Σούμι», είπε.

Η επιχείρηση στο Μπέλγκοροντ είναι ένα μίνι αντίγραφο της επίθεσης στο Κουρσκ που ξεκίνησε τον Αύγουστο και απέσπασε δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες από τη γραμμή του μετώπου στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

«Θα ήταν καλό να αντιγράψουμε το Κουρσκ, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετές δυνάμεις», δήλωσε στο Al Jazeera ο αντιστράτηγος Ιχόρ Ρομανένκο, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Αλλά πρόκειται για ασύμμετρες ενέργειες που σχετίζονται με το Κουρσκ και το Σούμι για να αναγκάσουμε τον εχθρό να απλώσει τις δυνάμεις του, για να δείξουμε ότι και εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε νεκρές ζώνες», πρόσθεσε ο Ρομανένκο.

Η Μόσχα απάντησε στην ουκρανική επιχείρηση με βομβαρδισμό του διοικητικού κέντρου του Σούμι την Τετάρτη.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ένα σχολείο και αρκετές πολυκατοικίες, τραυματίζοντας τουλάχιστον 99 άτομα, μεταξύ των οποίων 17 παιδιά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η επιχείρηση στο Μπέλγκοροντ είναι επίσης μια απογοητευτική υπενθύμιση στη Μόσχα ότι η Ουκρανία είναι ικανή να πραγματοποιεί υπολογισμένα, στοχευμένα πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, καθώς το Κρεμλίνο καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία 30 ημερών που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το Al Jazeera.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας διήρκεσε 12 ώρες.

«Η συζήτηση ήταν παραγωγική και εστιασμένη – ασχοληθήκαμε με βασικά σημεία, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας», έγραψε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ στο X αργά το βράδυ της Κυριακής.

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused — we addressed key points including energy.

President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people — and, by extension, for all of…

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 23, 2025