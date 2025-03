Σοκ για τους Μπακς: Εκτός για άγνωστο χρονικό διάστημα ο Λίλαρντ

Πλήγμα για τους Μιλγουόκι Μπακς, μπαίνοντας στη τελική ευθεία της σεζόν. Ο Ντέμιαν Λίλαρντ έχει υποστεί θρόμβωση στη γάμπα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς.

Ο Αμερικανός γκαρντ λαμβάνει ήδη φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, θα παραμείνει εκτός δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Milwaukee Bucks: Damian Lillard has sustained a deep vein thrombosis (blood clot) in his right calf. Lillard is on blood-thinning medication, which has stabilized the blood clot, and will continue with regular testing. He is out indefinite period. pic.twitter.com/CC7k9bXnZV

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 26, 2025